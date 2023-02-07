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星雲大師曾為北港媽祖歌曲作詞 被遺忘的歷史重現

記者蔡維斌／雲林7日電
星雲法師兌現他為媽祖歌曲作詞的承諾，於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，合唱團唱出9首入圍的歌。(本報資料照片)
星雲法師兌現他為媽祖歌曲作詞的承諾，於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，合唱團唱出9首入圍的歌。(本報資料照片)

星雲大師圓寂各界表達哀悼與不捨，但很多人不知這位佛教大師，除了佛法詩詞才華橫溢之外，還曾在10多年前為雲林縣北港朝天宮的「媽祖紀念歌」作過詞，回顧半世紀前，這段被遺忘的歷史，因大師圓寂再勾起老一輩人的記憶，星雲法師與朝天宮的結緣，更是一段溫馨的宗教因緣，耐人尋味。

這首由星雲法師所填詞的媽祖紀念歌歌詞全文如下：「巍巍乎媽祖，像高山的聳立；浩浩乎媽祖，像海洋的寬廣。是天上的聖母，是人間的明燈；是佛教的護法，是菩薩的化身。曾經入佛勤修道，曾在苦海作慈航；歷朝尊天后，聖德林默娘。威力大願滿十方，慈悲喜捨到處揚；威力大願滿十方，慈悲喜捨到處揚。」

提起這首星雲法師唯一的創作歌曲，朝天宮如何能獲大師青睞為此歌作詞，朝天宮老廟祝說，星雲法師為「媽祖紀念歌」作詞，起緣於約60年前，朝天宮前董事長郭慶文在擔任董事長之前曾在全國佛教團體擔任要職，是佛教界重要人士，所以與早年佛教界大師都頗有交情。

老廟祝表示，曾投身佛教的郭慶文後來返鄉擔任朝天宮董事，頗受敬重，獲選為朝天宮董事長，早年台灣媽祖的信徒廣眾，但媽祖是佛教或道教一直未定，當年積極宏揚佛教的星雲法師有意爭取將媽祖列於佛教中，尤其朝天宮不但是樹壁和尚迎請媽祖來台，至今仍有住持和尚，更是儒釋道合一的廟，星雲法師更希望促成但後來事未竟功，媽祖歸列為道教。

可能是這段因緣，與郭慶文交好的星雲法師曾在約60年前答應為朝天宮寫一首歌詞，並一直將此承諾放在心上不曾忘記，在法師80歲大壽前寫出「媽祖紀念歌」歌詞，實現對朋友的承諾，也希望藉著此歌為媽祖在佛教中的角色定位。

星雲法師2006年完成媽祖紀念歌的歌詞，郭慶文則已在1992年過世，未能一賞大師弘揚媽祖精神的鉅作，朝天宮前董事長曾蔡美佐今天受訪時說，星雲法師完成作詞送給朝天宮時，她任董事長，認為這是很有意義的事。

曾蔡美佐說，當年年佛光山文教基金會和朝天宮為星雲法師的歌詞公開徵曲，來自全世界包括美國、新加坡、香港等各國百餘位作曲家紛紛為紀念歌譜曲，經初選後共有9首進入決賽，2009年朝天宮還為這首歌在廟前搭舞台舉辦發表會及歌唱音樂會，星雲法師還是座上賓。

當時星雲大師致詞時曾說，「50年前這裡一位郭慶文先生，要我做一首媽祖紀念歌，所以我今天是來還願的。」當年被問到比較喜歡哪首曲，星雲法師則笑說，他只是聽眾，哪一首歌會成為「媽祖紀念歌」就留給專業評審傷腦筋。

星雲填詞的媽祖紀念歌，最後決賽的正式版本迄今尚未確立，所以網路查詢此歌，仍有幾種不同的唱曲，有輕快也有抒情，如今星雲法師圓寂，這首絕唱多年的歌曲作品再被想起，曾蔡美佐認為當年這首歌的選拔中斷實在很可惜，只是她不在其位，只能由朝天宮主事者處理。

為紀念星雲大師，是否重新再徵曲傳唱，朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮與佛光山情誼深重，每年佛光山重要法會或弘法活動，朝天宮都會參加，星雲法師的歌是否重新徵選，將由董監事研議，也不排除再請作曲家重新編曲後傳唱，以紀念大師精神和佛光慈悲。

星雲法師於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，他神情...
星雲法師於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，他神情愉悅向全場雲林的觀眾揮手致意。(本報資料照片)
星雲法師於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，他面帶...
星雲法師於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，他面帶笑容神情十分愉悅。(本報資料照片)
星雲法師於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，他面帶...
星雲法師於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，他面帶笑容全神專注聆聽入圍作曲家的作品，神情十分愉悅。(本報資料照片)
星雲法師於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，致詞時...
星雲法師於2007年9月間受邀到北港朝天宮參加由他填詞的媽祖紀念歌發表會，致詞時他神情愉悅地說，他是來還願的。(記者蔡維斌／翻攝)

星雲法師 星雲大師 新加坡

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