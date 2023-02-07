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星雲法師坐缸圓寂自由自在 「將乘願再來」

記者王昭月／高雄7日電
星雲法師法體真身封龕典禮，佛光山住持心保和尚（左）、退居和尚心定和尚（中），全程頂禮。(圖：佛光山提供)
星雲法師法體真身封龕典禮，佛光山住持心保和尚（左）、退居和尚心定和尚（中），全程頂禮。(圖：佛光山提供)

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲，寺方遵照大師交代，身後採坐缸方式圓寂，喪儀採「三不」原則，不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，佛光山昨起暫停對外活動，僅每天開放各界至雲居樓弔唁，2月13日圓寂讚頌典禮後，法體發引到台南大仙寺「荼毘」（火化）後，永久安葬於佛光山萬壽園。

佛光山昨晨5點公告，證實星雲大師圓寂，副住持慧傳法師對外說明，大師對生老病死另有註解，面對病苦曾說「我沒有病，只是不方便而已」，展現豁達心境，並說「將乘願再來，來世再當一個和尚」。

慧傳說，星雲大師出家85年，受戒82年，來台弘法70年，一生貢獻無可限量，農曆正月15下午5點在眾弟子念佛聲中安詳辭世，走得沒有罣礙。大師認為人死後還會再生，生後又死，生生不息，循環不止，顯見他在生死輪迴中自由自在。

慧傳指星雲大師著作「貧僧有話要說」中「真誠的告白」等於是遺囑，交代每個人要學習「放下」，佛光山未來50年並朝文教、學術、體育、藝術、資訊等方向推展，突破傳統且擴大參與，推動三好、四給運動，讓大家認識人間佛教，世界更美好。

昨晨5點「南無本師釋迦牟尼佛」梵音聖號繚繞佛光山總本山，佛光山住持心保和尚在大雄寶殿集結全山僧信二眾，宣布星雲大師已化世圓滿，安詳圓寂。談話間一度哽咽，指大師一生弘揚人間佛教，弟子應以人間佛教為宗風，秉承師志，不忘初心，弘法利生。

星雲大師圓寂，生前交代身後要「坐缸」，弟子遵照遺願，昨晨5點由佛光山住持心保和尚，退居和尚心定、心培和尚共同主法，為大師法體真身封龕，隨後恭讀「為佛光星公大師祈願文」，全山大眾雙手合十誦念「爐香讚」、「心經」再起龕移靈，心保和尚手捧傳爐走在前方，眾法師在傘蓋前導下扶龕緩緩移至雲居樓暫厝，弟子夾道列隊跪接、頂禮三拜，場面肅穆。

靈龕由傳燈會弟子24小時輪流守靈，伴大師走完人生最後歷程，雲居樓即起每天上午9點到下午5點開放弔唁，許多信眾不捨大師辭世，紛行跪拜禮表達最高敬重，南下掛單的佛光山台北道場教師協會洪老師說，這麼一位大師級宗長辭世，令人哀傷，「大師會永遠在我們心中」。

星雲大師 星雲法師 釋迦

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