星雲法師曾說：帶三分病痛才知發心 要與病為友

佛光山開山宗長星雲法師圓寂，6日開放民眾弔唁。(記者劉學聖／攝影)

星雲法師 前天圓寂。高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆是星雲的醫療團隊召集人，近身與大師相處多年，佩服他「與病為友、置生死於度外」的豁達心，大師曾說「修道人要帶三分病痛才知道發心，疾病也修道的增上緣，不要排除它，要與病為友」，一席話充滿智慧。

星雲法師與糖尿病 和平相處超過60年，視網膜、心臟、腎臟到血管都有嚴重病變，為了不占用社會資源，長期醫療費用堅持採自費支付。陳肇隆說，後期醫療團隊以維護尊嚴、保守、減痛、非侵襲性治療來減輕大師的痛苦，大師曾告訴醫療團隊醫師說「出家人不怕死」，看淡生死。

星雲法師不只是宗教領袖，也是作家。他寫散文、小說 ，其長篇小說處女作「玉琳國師」先後改編成廣播劇、電視與電影，以連續劇「再世情緣」最為轟動。

文訊社長封德屏指出，星雲法師是真正喜歡寫作和文學的人，文字天然而有魅力，他創辦的人間福報始終堅持保留副刊，更創辦全球華文文學星雲獎鼓勵文學創作。星雲一度被譽為「佛教文藝明星」，而他懂得以文字的力量弘揚佛法，也是讓「人間佛教」深入民間與人心的關鍵。

星雲曾形容自己「生性勤奮，歡喜舞文弄墨」。來台之前，便曾在徐州的「徐報」主編副刊，可惜編了一期便爆發徐蚌會戰、無以為繼。來台初期，星雲曾為中廣撰寫廣播稿，並在「自由青年」等雜誌投稿、弘揚佛法。

星雲曾在自傳中透露，當時台灣市面上印行的佛書，多半內容艱澀，印刷粗糙，真正能讓人了解佛法者少之又少。他編纂佛教雜誌時，便選擇登載雅俗共賞、老少咸宜的文章，讓佛法深入人心，也讓視佛教為迷信的知識分子開始認同。

星雲編輯的佛教雜誌常向作家邀稿，如柏楊、郭嗣汾、公孫嬿、瘂弦等人，當時保守的佛教注入了一股清新的文學氣息。