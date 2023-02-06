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參選時力委員 網紅谷阿莫微博被封 千萬粉絲沒了

記者林銘翰、陳言喬／台北6日電
YouTuber谷阿莫登記參選時代力量決策委員。（圖：上行娛樂提供）
YouTuber谷阿莫登記參選時代力量決策委員。（圖：上行娛樂提供）

時代力量第四屆決策委員選舉，除了現任三位立委及地方黨公職人員參選，本名仲惟鼎的YouTuber「谷阿莫」也在參選名單之內，仲惟鼎還表示不排除參選時力黨主席，他的從政之路就從選上決策委員、改變時代力量開始做起，「如果我選上了沒辦法做出改變，那我就滾吧」。

但谷阿莫還未選上，他在中國大陸具有大量粉絲的微博和B站（Bilibili網站）帳號已先被封。

「谷阿莫」在大陸社交媒體平台上很受關注，他的B站粉絲數達237.7萬，播放數達6.4億；微博粉絲數量也高達1178.4萬。騰訊新聞等報導，「谷阿莫」的微博和B站等兩個平台昨天突被封禁，微博帳號呈現「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」；B站則是顯示「該帳號封禁中」。

仲惟鼎昨天透過影片表示，自己在參選前其實就有預期，他會因為這件事情被大陸的影音平台封殺，「但是這件事情真的發生的時候，我還是感到深深的遺憾」，再次體現共產黨的體制裡面沒有真正的自由。

仲惟鼎認為，「中華民國台灣」是國家這件事情，在國際上是一個客觀存在的事實，而自己的參政理念其實很簡單，就真的只是想要為台灣、為這個社會付出一份力量，「我不知道我能做到哪裡，但我一定會盡全力」。

時力決策委員選舉投票從2月9日至11日止，12日發布結果，從28名候選人正取15席、備取3席。新任黨主席將由15位新任決策委員互選產生。

微博 中華民國 投票

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