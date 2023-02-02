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林書豪4日抵台 無法接受接機「想道歉」 最快12日出賽

記者劉肇育／台北2日電
林書豪預告將於4日抵台。（歐新社資料照片）
林書豪預告將於4日抵台。（歐新社資料照片）

PLG高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪，昨天在個人社群粉絲團預告，將於後天搭機抵台，不過受到入境「0＋7」限制，將無法在機場接受球迷接機，而是透過其他出口離開，且最快12日才會代表新東家出賽。

林書豪去年底提前結束與CBA廣州龍獅隊合約後返美，並在大年初五宣布加入鋼鐵人，將首度返台進行正式職業賽。

過去抵台相當「寵粉」，總是會與接機球迷熱情合影、簽名的林書豪，相隔三年再度返台，但這次受到入境「0＋7」限制，無法與球迷在機場互動，他說：「完全不能跟粉絲見面，所以我也是非常遺憾、想道歉。」

何時披上鋼鐵人戰袍正式亮相？林書豪表示，依照規定4日到11日都必須進行自主防疫，因此無法參賽或到球場，這代表11日原有機會與效力新北國王隊的弟弟林書緯上演「兄弟鬩牆」戲碼，將順延下一次兩隊交手。

台灣球迷期待的林書豪首戰，他說：「希望最快12日可以出賽，但也需要看球隊、看看身體狀況，很快跟大家見面，我太期待了。」

鋼鐵人11、12日將於主場迎戰國王、夢想家隊，18日作客夢想家台中主場，25日前往新竹出戰攻城獅隊，28日在新莊再戰國王，當天有望上演首次兄弟對決；另外，林書豪最快3月10日在主場迎戰勇士隊，與「野獸」林志傑上演眾所矚目的「雙林對決」。

林書豪 機場 社群

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