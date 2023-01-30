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王力宏復出爆淚「去年不太容易 」自嘲「有些路是錯的」

台灣新聞組／綜合30日電
王力宏於美國時間28日在拉斯維加斯Resorts World Theatre開唱。（取材自微博）
王力宏於美國時間28日在拉斯維加斯Resorts World Theatre開唱。（取材自微博）

王力宏暫別演藝圈1年多後復出，美國時間28日在拉斯維加斯Resorts World Theatre開唱，唱到一半時爆淚下跪：「過去一年對許多人來說應該不容易吧？像我去年就不太容易，但如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受。」透過自嘲方式笑看消失1年的狀況。

演出當天，拉斯維加斯氣溫最低只有6℃。王力宏的爸媽以及哥哥、弟弟全家和友人全在台下支持。他一開場就眼眶泛淚，演唱新歌「想見就能相見」時不禁哽咽，全場4703位粉絲大喊「加油，支持力宏」，氣氛感人。

王力宏將以最新造型現身演唱會。（圖：寬魚國際提供）
王力宏將以最新造型現身演唱會。（圖：寬魚國際提供）

據悉，「想見就能相見」是他在潛沉時給孩子們的新歌，彷彿是爸爸對自己的小孩說睡前故事，真摯動人，也唱出對孩子們的思念，唱到最後一句，王力宏數度哽咽。

王力宏這場「ONE Leehom Wang一個王力宏」演唱會票房告捷，開場清唱「你不在」讓台下支持的粉絲相當激動，演出途中他問說「你們在嗎」，歌迷激動回說在，他說：「我有想過如果重新站在這個舞台上，我們會不會再見面？人生中總是有摔倒的時候，有時候摔得輕、有時候摔得重，過去一年對許多人來說應該不容易吧？像我去年就不太容易，但如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受。有時候我們面對的每一條路，都可能是錯的，但我們努力把它變成對的，開始第一步。謝謝你們都在。」現場氣氛感人。

另據鏡週刊報導，王力宏在演唱會上用「中阮」與老搭檔吉他之神Jamie Wilson的木吉他一起「Jam鬥琴」，之後還彈奏木吉他，繼而用小提琴與鋼琴手一起演奏「Over The Rainbow」，兩首歌曲無縫合一。最後安可時，王力宏感性的說：「謝謝你們陪我這麼難忘的晚上，讓我用這麼多首歌陪伴你們，我會繼續唱，哪怕只有一個人。」

王力宏即興走進觀眾席跟粉絲互動。（圖：寬魚國際提供）
王力宏即興走進觀眾席跟粉絲互動。（圖：寬魚國際提供）

王力宏

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