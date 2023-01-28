男星丁強病逝 妻李璇慟：約好要讓我先走

丁強（右起）、李璇特別客串感情深厚令人動容的老夫婦。（圖：公視、myVideo提供）

86歲資深演員丁強病逝，根據「壹蘋新聞網」報導，同是演員的妻子李璇證實丈夫的死訊，並透露丁強在去年7月結束拍攝李玖哲的MV「從來沒愛錯」工作後，就突然有失智 、中風 的症狀，夫妻原本鶼鰈情深，但丁強突然不願和李璇說話，似乎不想告知自己身體狀況，也讓李璇無法接受。李璇說，和丁強約好，以後要讓她「先走一步」。

李璇表示，之前完全不知道丁強是因為生病了所以不想講話，只覺得他可能只是老了，就連孩子們從美國打電話回來，丁強也只想掛電話。丁強於15日被送進醫院，就再也沒出來了。

另據台北中國時報報導，丁強與李璇結婚52年，是演藝圈出名的神仙眷侶。李璇曾在節目上透露，自己很依賴丁強，出門穿的衣服都是丁強幫她選的，她還和丁強約好，以後要讓她「先走一步」，丁強則在旁對說：「放心，我們會一起走下去。」面對丁強的離開，李璇的悲痛可想而知。

李璇和丁強是在台視認識的，當年20歲的她，和大13歲、有過一次婚姻的丁強交往時，受到不少人反對，兩人曾分手，之後重逢，丁強以一個撿貝殼的故事再度抱得美人歸。兩人結婚四年後，決定拋下演藝工作赴美國闖蕩，在美開餐館、花店及超市，那幾年仍有不少製作人邀約，他們才回台灣重返螢光幕。

據報導，丁強當年演而優則導，甚至還跨界主持，演藝資歷非常豐富，他轉到幕後，其實也是受到李璇的影響，因為戲劇裡，難免會和其他的女演員演出對手戲，他為了不讓李璇吃醋才轉幕後。李璇曾坦言，再好的夫妻也會有意見不合的時候，因此當兩人吵到不可開交時，除了忍讓，她也會祭出眼淚攻勢。

10多年來，李璇從信仰中找到心靈依歸，偶爾拍拍戲，74歲的她，三年前曾以大愛「大林學校」入圍 金鐘最佳戲劇女配角獎，戲外則投入慈濟醫院志工。