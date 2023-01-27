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三寶將報到有點緊張 取名得正？蔣萬安：會問問大兒子

記者楊正海／台北27日電
台北市長蔣萬安26日上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式受訪。(記者楊正海／攝影)
台北市長蔣萬安26日上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式受訪。(記者楊正海／攝影)

台北市長蔣萬安與妻子石舫亘的第三個孩子，預產期就在1月底。台北市長蔣萬安26日上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式受訪指出，這幾天有可能三寶就報到，雖然是第三個寶貝，所以就平常心，但是還是有一點小緊張。　

蔣萬安家中三位寶貝，分別是12歲的大兒子蔣得立，1歲半的二兒子蔣得宇。媒體今問蔣萬安，即將出生的三寶要取什麼名？蔣萬安說，還在跟太太討論，也會跟得立討論，也會照過去得字輩，第三個字會特別思考，看什麼樣是最符合對三寶的期待。

至於取名有沒有可能是「得正」？蔣萬安說，這是大兒子自己的發想，他是叫得立，「立正、立正」，也許第三個寶寶叫得正，但還沒有確定，等這幾天做最後的討論。

蔣萬安指出，因為是第三個寶貝，所以就平常心，但是還是有一點小緊張，因為第二個寶貝還很小，三寶要出生，還是比較擔心後續的照顧，是不是要請出神救援，阿公、阿媽幫忙，或爺爺奶奶來幫忙，會做後續安排

至於會不會去陪產？蔣萬安說，一定會控制時間陪太太，這是最重要的，當然也會盡量找出時間，在太太坐月子時候盡量抽空陪她，最重要她的身體能盡快恢復，坐好月子。

媒體也問，會不會請假陪產？蔣萬安說，主要還是抽出空檔，還是以公務為重，如果有空檔，盡量花時間陪太太。

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