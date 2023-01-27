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「高雄我來了」 林書豪確定加盟台職籃 預計2月報到

記者藍宗標／台北27日電
上個月底離開大陸ＣＢＡ廣州龍獅隊的林書豪，確定將加盟台灣職籃。(取材自微博)
上個月底離開大陸ＣＢＡ廣州龍獅隊的林書豪，確定將加盟台灣職籃。(取材自微博)

「林來瘋」真的降臨台灣了。PLG職籃高雄17直播鋼鐵人隊昨天證實，已經和華裔球星林書豪達成加盟共識，這位擁有9年NBA資歷的34歲球星，也在社群媒體向台灣球迷打招呼，高喊：「高雄，我來了」。

林書豪上個月底離開大陸CBA廣州龍獅隊後，加盟台灣職籃的傳聞不斷，昨天終於獲得證實，又為台灣籃壇投下震撼彈。

這位重量級球星目前人在美國，何時抵台向鋼鐵人報到，還未有明確時間表，球團總經理高景炎表示，將和林書豪的團隊溝通後，才會有進一步答案，預計會在2月。

鋼鐵人昨天指出，林書豪征戰NBA、CBA等頂級職業聯賽多年後，決定返台加盟鋼鐵人，披上熟悉的7號戰袍；他在去年底提前結束CBA合約，返美休息調整期間，決定在農曆年後從台灣出發。

鋼鐵人強調，台灣有多支球隊希望爭取林書豪加盟，他最終選擇加盟鋼鐵人，主要是「有感於台灣籃壇多年來南北失衡」，認同鋼鐵人推廣的「大南方計畫」，希望能助球隊一臂之力。

台灣兩大職籃聯盟新球季話題不斷，T1桃園永豐雲豹隊找來NBA超級球星「魔獸」霍華德，引發空前熱潮；如今PLG確定補進人氣十足的林書豪，再掀「林來瘋」熱潮相當值得期待；尤其他的弟弟林書緯效力新北國王隊，兩人很快就有機會正面對決，這個戲碼對球迷頗具吸引力。

鋼鐵人本季出賽15場，戰績只有2勝13敗，在聯盟6隊墊底，落後排名第一的桃園璞園領航猿隊9.5場勝差，國王則以12勝4敗暫居第二，高景炎期待林書豪加盟後，能為球隊帶來質變。

鋼鐵人指出，林書豪預料將成為球隊「新的攻擊箭頭」，填補鋼鐵人缺乏經驗的後場戰力，也可以帶給隊上極力栽培的控球後衛陳又瑋、雙能衛王律翔更多養分。

林書豪國籍和身分，聯盟執行長陳建州強調，確定是華裔、而非本土球員。

上個月底離開大陸ＣＢＡ廣州龍獅隊的林書豪，確定將加盟台灣職籃。（取材自微博）
上個月底離開大陸ＣＢＡ廣州龍獅隊的林書豪，確定將加盟台灣職籃。（取材自微博）

林書豪 NBA 華裔

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