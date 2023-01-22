市長養生秘訣／蔣萬安少吃控制腰圍 三餐營養均衡

台北市長蔣萬安國中時期是「運動小將」，籃球是他最愛的運動項目之一。（記者許正宏／攝影）

新科縣市長上任，公務馬不停蹄。許多民眾好奇，市政忙碌之餘，縣市首長如何打造鋼鐵般的體質，對抗接踵而來的壓力？今天我們邀請六都市長開出自己的養生紓壓帖，也讓市民學學他們耐操的祕訣。

台北市長蔣萬安一上任，市政行程馬不停蹄，宣誓就職第一天開始，會議一個接一個，每天密密麻麻的市政考察行程，蔣萬安自有一套養生祕訣，包括三餐飲食絕對要均衡搭配；固定吃維他命B群補充營養素；也會盡量找時間運動，維持好的運動習慣。

今年44歲的蔣萬安，一直都維持相當不錯體態，他透露，自己擔任民代前，曾在美國舊金山當律師，當時因為工作時間長，深知工作不僅要紓壓，也需要運動維持體力，也因此過去就保持運動好習慣。

不過他也坦言，從當立委開始，到現在當市長，每天會議、考察行程繁重，三餐吃飯時間的確不固定，很多時候吃飯只能直接在行程中、車上解決，例如常常吃一個麵包、三明治，或是雞肉飯配個滷蛋等，就是打發一餐。

尤其許多行程得清晨就出門，早餐部分，蔣萬安說，儘管有時候時間太匆忙，但也會簡單吃個水煮蛋、吐司等；接下來一整天繁重公務行程、外食機會多，他也會特別注意飲食選擇，盡量以清淡和低熱量的食物為主，避免油炸、甜、辣、冰的食物。

蔣萬安認為吃自助餐一主菜三配菜，可以兼顧飲食均衡。（圖：北市府提供）

市府餐廳 推薦必吃臭豆腐

以蔣萬安正式上任第一天為例，他一早從上午七時半開晨會，密密麻麻行程直到中午12時半，他就與辦公室同仁到市府地下一樓員工自助餐廳吃午餐，簡單的一主菜三配菜，比較可以兼顧飲食均衡。不挑食的蔣萬安，當天點了糖醋排骨、清蒸臭豆腐、洋蔥炒蛋等，他還特別推薦到市府員工餐廳「一定要吃吃看臭豆腐」。

除了飲食力求均衡，蔣萬安也透露，他的養生祕方包含固定吃B群、補充身體的營養素。現在每天開會，則需要保護喉嚨，也會吃吃喉糖、喝澎大海等。

運動習慣 中學至今仍維持

另外，維持運動是蔣萬安養生的最重要祕訣，他說，自己一直都有運動習慣，而且在國中時期還是個「運動小將」。就讀師大附中國中部時，他在百米、跳遠、游泳 （一百公尺蛙式）這三項競賽，都破了學校紀錄。

蔣萬安對棒球和籃球也有相當大的興趣，國中時還加入籃球隊，大學更參加系上棒球隊。不過之前在立法院因行程太繁忙，只能利用上班前後空檔運動，也會增加一些重訓，以維持體力。

蔣萬安透露，只要自己驚覺腰圍稍微變粗或體重增加，他的原則就是盡量少吃，雖然也嘗試過「168斷食法」，但後來還是恢復正常飲食，盡量以清淡和低熱量飲食為主，並增加運動、健身 的頻率。

兒子愛貓 考慮領養添家人

蔣萬安與夫人石舫亘育有兩個兒子，即將迎來第三個寶貝。蔣萬安透露，未來家裡不排除添「新成員」，原來是大兒子想要養貓。身為好爸爸的蔣萬安說，未來會視情況，可能用領養的方式飼養寵物。

根據北市動保處統計，台北市的家寵犬貓數已經有21.8萬隻，登記戶籍數約104萬戶，平均每四個家庭，就有一個家庭飼養犬貓。蔣萬安選上市長前，也提出推動台北市友善動物環境，包括從毛孩的福利、保護、教育 三層面協助。

蔣萬安透露，他小時候曾經養過喜樂蒂、柴犬及哈士奇，動物與人之間的關係，已非飼主與寵物，而是伴侶、家人、孩子的關係。如果家庭環境允許，不妨考慮養毛小孩，不僅可與家人一起走過人生的快樂傷悲，也會是讓一家人共同進行生命教育的機會。

蔣萬安說，未來他會推動更友善的動物環境，包括建立動物友善醫療體制，減輕飼主跟毛小孩的醫療負擔，除了提供友善流浪動物空間，更重要是帶領小朋友體驗生命教育課程。

也因為養毛小孩的市民越來越多，蔣萬安說，他會持續推動多元狗公園、狗活動區，社區也可以透過自主認養、管理的方式，讓毛孩在社區公園也能安全地恣意奔跑。

蔣萬安小檔案

● 年齡：44歲

● 興趣：運動

● 最喜歡的運動：籃球

● 給讀者的養生一句話：每天注意均衡飲食、維持運動好習慣。