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市長養生秘訣／侯友宜每天運動1小時 維持規律生活

記者張睿廷／台北22日電
新北市長侯友宜每天都會運動，以快走、慢跑為主，不過偶爾也會到山上健行，鍛鍊體力，放鬆身心。（圖：新北市新聞局提供）
新北市長侯友宜每天都會運動，以快走、慢跑為主，不過偶爾也會到山上健行，鍛鍊體力，放鬆身心。（圖：新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今年滿65歲，身體仍相當健壯。連假日都行程滿檔的他，有自己一套養生方法。侯友宜表示，保持健康的關鍵，就是每天維持運動習慣、勤喝水及規律生活，最重要的是三餐正常、保持清淡飲食，這樣不只身體好，連體重都能控制。

許多人都以為侯友宜受過警察訓練，體力一定很好。但他說，那都已經是數十年前的事情，不會因為早年做過許多訓練，就能一直維持好體力到現在。

侯友宜表示，40歲前幾乎每天都忙於辦案，自然沒有空檔運動。但後來逐漸發現身體健康重要性，加上到了五、六十歲後，改任警大校長、新北市副市長、新北市長後，終於比較有一點「時間分配權」，就開始養成運動習慣，並依照年齡、身體狀況，一路從游泳改成跑步到現在的快走，唯一不變的就是每天一定保留時間運動。

起床運動 做好暖身很重要

侯友宜說，早上五時多起床第一件事就是「運動」，平均每天快走一個小時，達到一定的運動量；晚餐後也會在辦公室走廊散步，促進消化。

20多年來，侯友宜就靠運動把體重維持在70公斤。他在1989年時是84公斤，後來因為長期運動，降到70公斤，他說，只要勤走、勤動，人人都能保持良好的體態。

侯友宜也強調運動暖身的重要性，他在50歲時擔任警大校長時，曾因為練習「護身倒法」而受傷，這時才發現運動暖身的重要。建議大家在運動前都要做好暖身準備，避免留下一輩子的舊傷。

至於如何吃得健康？侯友宜笑說，他年輕的時候不懂事，加上工作關係，經常只能吃油膩膩的便當，且還吃得相當趕，「如果1000人同時吃飯，我吃完時，可能還有990人還在吃。」連他妻子都開玩笑：「跟你吃飯不划算，我才剛開始吃，你就吃完了，陪你吃快又會肚子痛。」侯友宜說，那些都是年輕工作時養成的壞習慣，後來還因此胃潰瘍，吃壞身體。

飲食清淡 愛好食物偶破戒

侯友宜現在的三餐相當清淡，早餐就是吃麵包、香蕉、堅果、優格、蘋果；午餐是蔬菜及簡單的肉品，少碰油；晚餐就是麵食、青菜、蔬菜湯，簡單吃吃。

不過侯友宜也提到，每個人都會有愛好的食物，像他就喜歡吃蛋、豬肉，所以偶爾還是會吃豬腳或蛋，重點在於如何烹調，像是水煮蛋、水煮豬腳就相對健康。朋友結婚時也會小酌，只要有所克制即可，否則若什麼都不能碰，人生該有多無趣。

而身為首長應酬難免，侯友宜說他其實不太應酬，若真有必要參加時，也會控量，吃不完的就帶回家，給家人食用或隔日盡早微波吃掉，不會浪費食物。

侯友宜認為喝足夠的水就是最佳養生祕訣。（記者杜建重／攝影）
侯友宜認為喝足夠的水就是最佳養生祕訣。（記者杜建重／攝影）

養生推薦 多喝水勝保健品

侯友宜直到現在都保持健壯體態，除了長期維持規律運動習慣，還有一個關鍵，就是每天喝「足量的水」。

侯友宜說，他平常也會吃保健食品，不過主要都是別人送的，像是魚油、澎大海等，相信多少都有保護作用，不過自己不太會買太多保健藥品，主要還是靠喝水維持健康。他每天早上會喝2000cc的水，下午、晚上再喝1000cc，偶爾會喝點茶及咖啡，其他飲料就不太喝，對他來說，最好的保健食品就「水」。

現在世界各國許多首長官邸都會養寵物，外界好奇侯友宜是否也有養毛小孩？他笑說，女兒養了一隻小白狗，相當可愛，家人忙的時候，他就會幫忙把屎把尿。小狗很聽話也可愛，自己也會陪他玩、摸摸他，相當療癒。

侯友宜小檔案

● 年齡：65歲

● 興趣：看棒球、畫畫、看書

● 最喜歡的運動：游泳→跑步→快走，隨年齡、身體狀況調整。

● 給讀者的養生一句話：運動與工作可以兼顧，每個人都可以尋找自己適合的方式。

侯友宜 游泳 蔬菜

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