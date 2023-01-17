魔獸退燒？霍華德腳掛高鐵頭墊引反感

霍華德在高雄巨蛋展現灌籃美技。(圖：T1聯盟提供)

NBA巨星「魔獸」霍華德去年11月加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，吹起一陣魔獸炫風，但霍華德因身體狀況打打停停，雲豹15日更慘吞10連敗，網路上開始出現「反魔獸」看法，15日更有高鐵乘客拍下霍華德搭高鐵將腳掛在前方座椅頭墊上的不雅動作。

從拍攝照片來看，霍華德兩隻大腳就掛在前方座椅頭墊上，儘管他座位前方並沒乘客，觀感仍不佳。拍攝的乘客表示，有旅客和高鐵服勤員反映，當下提醒霍華德後，他改把腳放到手把上，經列車長再親自勸導才將腳放下。

雲豹球團表示，感謝民眾提供影像，造成社會觀感不佳感到抱歉，會列入球隊管理的項目，同時也會跟霍華德當面溝通。

雲豹球團的球員客場移動有球隊專屬巴士，球團禮遇霍華德，霍華德有專屬保母車，平時也是他在台的代步工具。15日因作客高雄，霍華德搭乘高鐵，不料衍伸出腳跨頭墊問題。

霍華德15日出戰海神上場26分鐘攻下17分、13籃板，但「雙10」表現沒能助隊止敗，比賽中還有不給發球延遲比賽舉動，引起網友討論，指出霍華德雖是「大牌」球星，但許多行為已引起反感，高鐵事件再創形象。