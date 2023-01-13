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卡管化為「脊梁​」 管中閔要出回憶錄

記者許維寧／台北13日電

台大前校長管中閔上周正式卸任，他昨在臉書回顧當年「卡管風波」，更預告這段往事將出書，由作家楊渡執筆，盼為社會留下紀錄，維護大學自治的基本價值。

2017年，時任台大校長楊泮池因郭明良案爭議，表態任期屆滿後不再續任，隨即由台大啟動校長遴選。管中閔於2018年當選，未料竟爆發「卡管案」，台大因此長達一年沒有校長。管中閔最終在2019年1月8日正式就任。

管中閔昨在臉書上回憶遴選往事。他表示，在這場風暴中社會目睹了政治力肆無忌憚、無所不用其極介入大學自治，當權者動員政治力量，試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白，並粗暴干涉大學校長遴選，寧可讓其陷入長期空轉，鬧劇上演一年之久，在號稱民主化的台灣實讓人匪夷所思。

管中閔談到，即便四年過去，但訪談、回顧過往資料時仍會觸動舊傷，心情波動甚至無法成眠，與此同時，仍寫下當時的心情作為報導補充，將成為台大校長遴選案的另一個面向。

據了解，卡管風波將化為「大學的脊梁」一書，委託楊渡執筆。楊渡表示，該書以報導文學的方式撰寫，主題為台大校長遴選案，且以管中閔為中心，並再採訪前校長陳維昭、校長遴選委員會等成員。

管中閔指出，在接受楊渡的訪談時，每一次對話、每看一份簡報或資料，都會觸動到未癒合的舊傷，心情劇烈波動甚至無法成眠，與此同時，楊渡也鼓勵自己寫下當時的經歷與心情，未來作為報導的補充，也將成為這歷史事件的另一面向。

管中閔說，當時看到數間大學、大學協會發表聲明為大學自治疾呼，並非支持個人而是支持大學自治的信念；也非抨擊少數權力者，而是蠻橫無節制的政治力。目前在各種網路社群媒體中，還是會接收到鼓勵與支持，「這些文字與聲音給了我堅持下去的力量，經過這些年，我對這些力量仍然感念萬分。」

臉書 社群媒體 風暴

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