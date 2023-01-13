疑不堪長期病痛 台灣資深小生江長文墜樓亡

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

前中視小生、資深台灣演員江長文驚傳在去年11月16日於北市自家11樓墜樓身亡，享壽76歲，據了解江長文長期為病痛所苦，警方調查後確認無外力介入跡象，不排除因此輕生。長期和他合作的製作人周遊聽到消息後不敢置信痛哭說：「我4、5個月前才跟他聯絡還好好的啊！怎麼會跳樓呢?」

江長文長相帥氣斯文，曾演出過連續劇「揚子江風雲」、「花好春長在」，電影 「打破地獄門」、「落翅仔」等知名作品，是70年代電視圈的熟面孔。近年則早已息影退出演藝圈。據媒體報導 警方調查，去年11月16日晚間23時許，接獲江長文家中社區大樓警衛報案，發現死者為江長文，江長文家中窗戶開著，經查無外力介入跡象，家屬表示江長文近期因病痛所苦，服用大量藥物，曾透露輕生念頭；家屬對死因無意見，後續遺體交由家屬處理。

江長文曾是中視的基本演員，當年他和謝玲玲演出「一縷相思情」、「愛在夕陽下」，溫文儒雅的形象深植人心，他演過許多周遊製作的戲，和謝玲玲是著名的螢幕情侶。