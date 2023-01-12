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陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

噓！星聞／即時報導
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

台灣知名主持人陳文茜近來再發文透露近況，生病這幾年在美國的舅舅很關心她，近來更飛回台探望她，還一起去外婆墓前祭拜，她向外婆祈求了3個願望。

陳文茜透露這兩年因為生病的關係，幾乎過著離群索居的隔離生活，之前在美國的舅舅看她不太對勁，再加上她在電話中不小心說溜嘴「我生前最大的願望是到美國您的Lake House ，如天堂的地方，再探望你們一次。」因此78歲的舅舅特地飛回台灣，回台的這幾日就跟她一起住在台中，之後與阿姨們一起去給外婆掃墓。

陳文茜向外婆祈求了三件事「希望她的兒女們能健健康康，快快樂樂」、「希望她保佑我，這不是我最後一次有能力來看她」、「我感念這一生，她曾經給我無限的愛，使我有足夠的毅力面對生命中的起伏：更感謝她留下舅舅，使我每次在人生疾病的時候，永遠知道世界上有個親人，他會毫不猶豫的鼓勵我，使我更有能力面對現實中的一切折磨。」

最後舅舅回去搭高鐵時在車上寫下一段話「不論我走到何處，不論時間隔得多久，我們的感情，永遠不變，互相的祝福。」她也透露與舅舅感情如此深厚，是因為她與舅舅從小在外婆家長大，舅舅大她13歲就像是她的大哥哥。

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