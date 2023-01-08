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管中閔卸任校長 笑稱無意選總統 盼政治干擾絕跡台大

記者許維寧、陳洛薇、馮靖惠／台北8日電
台灣大學7日舉行第13任校長職務交接典禮，前校長管中閔（左）與新任校長陳文章（右）交接印信，並由教育部政務次長劉孟奇（中）擔任監交人。(記者曾原信／攝影)
台灣大學7日舉行第13任校長職務交接典禮，前校長管中閔（左）與新任校長陳文章（右）交接印信，並由教育部政務次長劉孟奇（中）擔任監交人。(記者曾原信／攝影)

台大校長管中閔昨天卸任，與新任校長陳文章交接印信。對於支持者在社群平台勸進他參選總統，管中閔用台語笑回，「謀這款尻川（沒這種屁股，指要量力而為）啦」，不改「管爺」率性風格。管也說，卸任後不再是公開人物，希望一切回歸平淡，只盼政治干擾、壓迫，永遠於台大絕跡。

台大昨舉行第13任校長交接典禮，教育部政次劉孟奇監交，由管中閔交接印信給陳文章。依慣例，卸任者跟接任者會一起手捧印信合照，但管中閔一交出印信，隨即把手放開，讓手持印信的陳文章一時不知所措，經在場人士提醒，兩人才共持印信拍照；管中閔致詞時，背景音樂一度播放台大校友周華健的「其實不想走」，引發哄堂大笑。

管中閔說，四年前一生懸命投入校長一職，相信已實現承諾，可無憾交棒；生命對自己如此厚愛，讓一名荒唐少年走入學術殿堂，甚至克服困難出任校長，已再無所求。

「支持管中閔選總統後援會」社團成員大多是學界人士和媒體人，目前持續串連。對於勸進參選，管中閔說，他卸任後不再是公眾人物，對選總統一事僅回答一次，他還反問媒體，「想聽文雅，還是淺顯易懂的說法？」管中閔引述民國軍閥袁世凱次子袁寒雲的詩句說：「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層」，表明無意角逐政治；他隨後再用台語補充說，「我沒這款尻川啦」，展現文雅和淺顯的答案差別。

管中閔也說，擔任校長四年很累也很開心，近日學生主動來合影，代表他應該不是受討厭的校長，未來將回到管理學院任職。

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