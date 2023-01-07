斷交後首在雙橡園升旗 前駐美代表沈呂巡74歲辭世

前駐美代表沈呂巡在華府雙橡園主持升旗典禮。(圖：駐美代表處提供)

曾任駐美代表、外交部政次、曾被封為「沈大砲」的沈呂巡昨因病辭世，享壽74歲，外交圈和政壇不少人都感到惋惜，前總統馬英九 與沈呂巡是建國中學同學，馬英九辦公室聲明指出，沈擔任駐美代表時，對鞏固台美關係貢獻良多，是中華民國 極為優秀的外交官，兩人同窗情誼數10年，對沈呂巡離世，非常不捨與哀慟。

1949年出生的沈呂巡，可說是名人之後，清末兩江總督兼南洋大臣沈葆楨是沈呂巡的高祖，外交耆宿沈覲鼎為其叔祖；沈葆楨之妻林普晴是林則徐的親生女兒，沈呂巡生前也常談起林則徐當年禁菸、燒鴉片的故事，向監察院申報的財產中，沈葆楨奏摺更被他列為是沈家的傳家寶。

家世顯赫，加上畢業於國立中興大學法商學院法律系、美國賓州大學國際關係博士，年輕時就進入外交部駐美代表處工作，對美國國會投注許多心力，26年前美國眾議院院長金瑞契訪台，沈呂巡就是其中一大功臣；是早年外交圈「華府外交五虎將」之一，歷任駐美代表、外交部政次、駐英代表、駐歐盟代表、駐日內瓦代表、外交部北美司長等重要職務。

沈呂巡不只對美外交工作表現卓越，他任駐歐盟代表時，為民眾爭取到赴歐申根免簽；在駐英代表期間，除與英國 前首相邱吉爾後代建立良好關係，更為追緝在台灣酒駕撞死人的英商林克穎，爭取到英國國會與行政部門支持，創下台灣與英國簽訂引渡備忘錄的罕見紀錄。近年來他筆耕持續關注外交國政，生前一直念茲在茲的是能在雙橡園再次升起中華民國國旗。

個性直率的沈呂巡，素有「沈大砲」稱號，只要認為是對的事情，絕對不會退縮，多次在立法院與立委唇槍舌戰，不過也獲得不少外交同仁的敬重。沈不論是派駐在外或是人在外交部內，總會是焦點人物，曾有人形容，「沈呂巡在哪裡，世界就在哪裡。」