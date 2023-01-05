曾預測小英當總統 「台中國師」：2024「郭台銘當選」

曾預言蔡英文當選總統、連任的命理師楊登嵙，預言2024年總統，韓國瑜因面相問題，將由郭台銘(圖)當選。(記者陳宏睿／攝影)

九合一大選才在去年底落幕，不過緊接而來是2024年的總統大選，各政黨都已默默展開布局，民眾也很關心未來誰會出線選總統，曾精準預測總統蔡英文 當選、連任，有「台中國師」之稱的命理師楊登嵙，今天預言，鴻海創辦人郭台銘 將是2024年總統。

楊登嵙說，過去他看總統候選人是否當選，會依照「帝王之項」，以及台灣總統「長短輪替」的運行規律做判斷，帝王之相在體相就是「五長」或「五短」，分為頭、脖、身、手、腳，若都長或都短，都屬於該體相的「貴相」。

楊登嵙舉例，蔣介石是五長、蔣經國是五短、李登輝五長、陳水扁五短、馬英九五長、蔡英文五短，而台灣總統以長、短不斷輪替，若前任市長，下任總統的體相必定是短，從過去經驗，就是如此，若是連任，則規律不變。

楊登嵙說，因此，2024的總統體相必定是五長，根據他的研究，身高必需超過177公分，才能算長，而目前檯面上角逐總統大位呼聲高的，包括賴清德 、朱立倫、侯友宜、韓國瑜、柯文哲、郭台銘等人，身高分別是168公分（賴）、182公分（朱）、168公分（侯）、176公分（韓）、172公分（柯）、180公分（郭）。

他分析，賴清德、侯友宜、柯文哲身高都是「五短」，不是2024年總統當選之相；而韓國瑜的法令紋的「龍鬚」斷了，還沒恢復，沒有「帝王之相」，只能抬轎，自己不能坐轎參選，參選也選不上。