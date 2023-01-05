我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

曾預測小英當總統 「台中國師」：2024「郭台銘當選」

記者陳宏睿／台中5日電
曾預言蔡英文當選總統、連任的命理師楊登嵙，預言2024年總統，韓國瑜因面相問題，將由郭台銘(圖)當選。(記者陳宏睿／攝影)
曾預言蔡英文當選總統、連任的命理師楊登嵙，預言2024年總統，韓國瑜因面相問題，將由郭台銘(圖)當選。(記者陳宏睿／攝影)

九合一大選才在去年底落幕，不過緊接而來是2024年的總統大選，各政黨都已默默展開布局，民眾也很關心未來誰會出線選總統，曾精準預測總統蔡英文當選、連任，有「台中國師」之稱的命理師楊登嵙，今天預言，鴻海創辦人郭台銘將是2024年總統。

楊登嵙說，過去他看總統候選人是否當選，會依照「帝王之項」，以及台灣總統「長短輪替」的運行規律做判斷，帝王之相在體相就是「五長」或「五短」，分為頭、脖、身、手、腳，若都長或都短，都屬於該體相的「貴相」。

楊登嵙舉例，蔣介石是五長、蔣經國是五短、李登輝五長、陳水扁五短、馬英九五長、蔡英文五短，而台灣總統以長、短不斷輪替，若前任市長，下任總統的體相必定是短，從過去經驗，就是如此，若是連任，則規律不變。

楊登嵙說，因此，2024的總統體相必定是五長，根據他的研究，身高必需超過177公分，才能算長，而目前檯面上角逐總統大位呼聲高的，包括賴清德、朱立倫、侯友宜、韓國瑜、柯文哲、郭台銘等人，身高分別是168公分（賴）、182公分（朱）、168公分（侯）、176公分（韓）、172公分（柯）、180公分（郭）。

他分析，賴清德、侯友宜、柯文哲身高都是「五短」，不是2024年總統當選之相；而韓國瑜的法令紋的「龍鬚」斷了，還沒恢復，沒有「帝王之相」，只能抬轎，自己不能坐轎參選，參選也選不上。

他斷言，雖然郭台銘與朱立倫身高都超過177公分，但郭的法令紋「龍鬚」比朱立倫的還長，因此郭不論是接受徵召，或是獨力參選都能贏得勝選，必定當選中華民國第17屆總統，但如果郭不選，就會是維持「五短」的參選人當選，才會符合台灣總統「長短輪替」的規律。

曾預言蔡英文當選總統、連任的命理師楊登嵙，預言2024年總統，韓國瑜(圖)因面相...
曾預言蔡英文當選總統、連任的命理師楊登嵙，預言2024年總統，韓國瑜(圖)因面相問題，將由郭台銘當選。(記者陳宏睿／攝影)

郭台銘 賴清德 蔡英文

上一則

「柯規蔣不隨」取消7點半晨會 游淑慧贊成：不要太矯情

下一則

調薪+獎金 桃勤春節不罷工…長勤問題仍無進展

延伸閱讀

2024展氣勢？ 侯友宜改臉書照 喊團結共好

2024展氣勢？ 侯友宜改臉書照 喊團結共好
黑白集／靜好到共好 侯友宜轉向號召團結

黑白集／靜好到共好 侯友宜轉向號召團結
備戰2024？侯友宜罕見提國際議題：台灣絕不是強國棋子

備戰2024？侯友宜罕見提國際議題：台灣絕不是強國棋子
選2024？趙少康：只要侯友宜表態「主席想擋也擋不住」

選2024？趙少康：只要侯友宜表態「主席想擋也擋不住」

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13
發生空襲時，台灣多處地下停車場即時防空避難所。（記者翁唯真／攝影）

解放軍襲台來不及撤僑怎麼辦？日本這一點已想好了

2022-12-29 02:10
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪