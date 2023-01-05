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哽咽落淚…宋逸民夫婦念稿不給問 挨批「演技不合格」

記者林怡秀／台北5日電
宋逸民(左)抿嘴、陳維齡閉目表情痛苦。（記者王聰賢／攝影）
宋逸民(左)抿嘴、陳維齡閉目表情痛苦。（記者王聰賢／攝影）

小甜甜(張可昀)去年底退出「藝起發光」，宋逸民發出聲明指小甜甜「私生活有極大狀況」，未料引發軒然大波，不少前教友紛紛跳出來爆料，包括洗腦貸款捐獻、蹭教友知名度、限制教友交友圈等，宋逸民在沉默近兩周後，昨天早上11點和老婆陳維齡出面開記者會說明，記者會未開放記者提問，僅由宋逸民念聲明稿澄清，夫妻四度鞠躬道歉，陳維齡更一度掩面痛哭。

宋逸民夫妻昨在律師陪同下出席記者會，陳維齡素顏憔悴，宋逸民則一臉凝重，他表示這段期間所有不實的指控，幾乎讓他們站立不住，「要靜默是一件很不容易的事，真的很煎熬」，他透露昨天是兩人結婚20周年的紀念日，「真的很對不起維齡，本來計畫去慶祝，卻要一起來面對這樣的傷害，維齡對不起」，陳維齡則看似強忍淚水，向宋逸民搖頭表示不介意，對於凌葳威爆料陳維齡遭宋逸民暴力相向，宋逸民也駁斥「這絕對不是事實。」

他表示用聲明稿回應不接受提問，是因為不希望再傷害到任何人，關於教會近來的奉獻爭議，他解釋財務都交給專業的會計師處理，金流都很清楚，夫妻倆完全無給職，沒有拿任何一毛錢，他也不可能強迫教友捐錢，「我們都是讓教友按自己的心意來奉獻，絕對不可能有強迫和規定，在奉獻袋上寫名字，是讓大家不被看到金額多寡，可以清楚記錄，才能開立收據。」另外教會新堂是租的，絕非外界謠傳由教友奉獻購買，他現場提供租賃契約為憑。

雖然陳維齡記者會全程皺眉哽咽，甚至掩面哭泣，看來楚楚可憐，仍遭網友批評看不到眼淚：「哭13天了可是淚腺已乾」、「哭不出來就閉上眼睛」、「太過的情緒反而讓人感覺不出真心」、「老婆演技、表情不合格，重演！」而前教友王瑞玲也不埋單，在臉書狠嗆「不要道歉，要真相，不要演戲，要真相，逸起瞎掰，別再演，聲明稿不要照本宣科抄我FB的文章」，對宋逸民的說法難以接受。

宋逸民(左)、陳維齡4日大動作開記者會道歉。（記者王聰賢／攝影）
宋逸民(左)、陳維齡4日大動作開記者會道歉。（記者王聰賢／攝影）

宋逸民 貸款 臉書

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