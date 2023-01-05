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對「她」沒抱歉？宋逸民開記者會 隻字不提小甜甜

記者葉君遠／台北5日電
小甜甜(右)與老公因為信仰價值觀不同，傳已分居。（取材自臉書）
小甜甜(右)與老公因為信仰價值觀不同，傳已分居。（取材自臉書）

宋逸民、陳維齡大動作開記者會，全程隻字未提「小甜甜」，但她卻是整件事延燒的燃火點。三個月前當小甜甜夫妻衝突甚至她遭遇家暴時，宋逸民曾勸阻她報警、驗傷，最後丟一句「私生活有極大狀況」掀起巨浪，記者會不提，是避重就輕，還是保護誰？

小甜甜和老公宋晉賢去年9月發生家暴，她堅持報警，宋晉賢則求助教會，宋逸民於是派吳東諺夫婦來警局，本想勸她別做筆錄、拜託她別驗傷，希望大事化小，但她心意已決都做了，後來發生「藝起發光」記者會結束後，她被叫到宋逸民辦公室飆罵事件，雙方理念不和她選擇退出教會，事件至此都算單純，沒想到「換角風波」燒起，宋逸民一紙聲明指責她「私生活有極大狀況」引人遐想，讓許多帶著怨氣離開的教友發起群起攻擊。

一個教人以愛的牧師，有什麼權力用「私生活」字眼評判離開的教友？這種話說一半的炸彈引起的威力，因為想像空間，比直接罵人還重，若他真覺得婚姻糾紛影響教會名譽，那打人的和被打的都該有罪，怎會最後被打的人離開，打人的卻留下來繼續參與服事？而這場記者會，宋逸民對引發金流、捐款疑點選擇性回覆，卻始終不提小甜甜，讓她成了事件當中不能被說到的「佛地魔」，等了這麼久，她始終等不到宋逸民一句道歉。

牧師不能說謊，有沒有飆罵小甜甜也是爭議點之一，若真如他說的子虛烏有，記者會上拿出辦公室監視器紀錄播放就可打破謠言。宋逸民問題是，他認為自己做任何事的出發點是竭盡全力服事神，一旦確定了自己的制高點，在他的世界裡一切變得理所當然，但若這幾年來凡事都無爭議，怎麼會有這麼多人出來實名指責，而非匿名爆料？

宋逸民 家暴

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