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交大首任校長 87歲郭南宏染新冠病逝

記者王駿杰／新竹3日電
享壽87歲交大首任校長郭南宏於1日晚間辭世，享壽87歲。（圖／陽明交大提供）
享壽87歲交大首任校長郭南宏於1日晚間辭世，享壽87歲。（圖／陽明交大提供）

交大首任校長郭南宏因感染新冠肺炎併發急性心肌炎，於1日晚間辭世，享壽87歲。消息傳出全體陽明交大人倍感沉痛，同時也緬懷其對學校及科技界的重要貢獻。校方指出，已與郭南宏的家屬聯繫，也將成立治喪委員會，全力協助家屬辦好後事。

交大曾於2018年底出版「無懼．無華—郭南宏口述歷史」一書，陽明交大指出，郭南宏的人生故事，猶同台灣戰後的科技發展史。郭南宏1936年出生，童年時期在日本統治與二戰轟炸中度過；1958年進入交大首屆電子研究所就讀，後於美國西北大學取得電機工程博士學位，返台回母校任教；1979年出任改制恢復「大學」的首任交大校長。

郭南宏治校期間以交大人務實的風格特質，秉持創校之初設定的電子資訊學科做為發展重心，不僅為學校的發展奠定堅實的基礎，也為台灣高科技產業培育無數人才。

陽明交大說，蔣經國總統時期，郭南宏被延攬入閣接任交通部長，規畫執行國際航空航線、高速公路路權、計程車和遊覽車牌照、旅行業牌照等開放政策，成為媒體口中的「開放部長」。擔任國科會主委期間，積極推動台南科學園區的建設與籌備，是台灣交通政策與產業發展的重要推手。同時他也將交大所培育的人才，引入中央部會中，讓交大人得以一展長才。

陽明交大說，身為教育家、政務官的郭南宏，從學生、執教到任職校長，人生有20年都在交大度過，一路見證母校成長，是學校重要掌舵者。從公職退休後，郭南宏持續與校內教授、研究生合作，以63歲高齡創立科技公司，開創人生第二春，跨域推動軟體與虛擬實境、網路安全、文件影像、影音視訊等領域技術的開發與應用。

郭南宏一生與母校都有著極深淵源，對母校、社會貢獻，以及為國家、社會樹立良好經世濟國典範，足以為陽明交大全體後輩敬仰、效法。

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