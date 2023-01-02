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前立委、知名國際關係學者 陳一新辭世 享壽72歲

記者劉宛琳／台北2日電
前立委陳一新。(本報資料照片)
前立委陳一新。(本報資料照片)

前立委、知名國際關係學者陳一新於跨年夜辭世，享壽72歲。陳一新出生於香港，後來移居台灣，曾代表新黨擔任第3屆立委，卸任後返回淡江大學接任美國研究所所長，逝世前為淡大外交與國際關係學系榮譽教授。上個月陳一新仍在媒體上發表美、中、台相關文章，分析國際情勢。

陳一新家屬昨天透過友人、中原大學通識教育中心兼任助理教授陳仲志在臉書代為公告，陳一新在美東時間2022年12月31日晚上8時50分，在妻子、女兒及女婿的陪伴下離世。

一新妻子表示，會先在美國與親友舉行小型儀式後，待農曆年後返台再舉行相關儀式，屆時再公告周知。

陳一新上個月在聯合報民意論壇發表文章，指G20峰會前後，美國盟友紛紛求見中國領導人習近平，美國總統拜登上任來費心籌組的「反中聯盟」就此鬆動。陳感嘆，台灣遭世界冷落，除了蔡英文總統「抗中」卻無法保台之外，美國只求圖利自己卻未善盡盟國責任，也是一大重要因素。

陳一新也曾在2020年國民黨內為了是否淡化「九二共識」引起激辯時發表評論表示，國民黨兩岸論述的四大主軸「堅持主權、維護台海安全和平、堅守民主價值、創造兩岸雙贏」，就像是蔡英文就職演說「和平、對等、民主、對話」的翻版。當時他質疑，國民黨拿香跟拜，揚棄了九二共識，也提不出自己的兩岸論述，未必就能贏得選民支持。

國民黨 蔡英文 拜登

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