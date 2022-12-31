2022離世名人／影帝常楓到台獨教父 光榮謝幕

98歲的常楓2月6日在家安詳辭世，圖為三年前常楓憑「封箱之作」奪上海電影節影帝。(取材自微博)

新冠肺炎持續蔓延的2022年，從1月開始，陸續傳出多位名人離開人世的噩耗，其中有資深藝人光榮謝幕，有政治人物卸下使命，或心灰意冷墜樓揮別，讓人感到萬般惋惜。就讓我們一起來回憶今年離世的耀眼星星。

常楓 98歲╱雙金影帝 最高齡金爵得主

雙金影帝常楓2月6日辭世，他1976年即以「香花與毒草」獲得金馬獎最佳男主角，2008年獲金馬獎終身成就獎，也曾在1984年及1986年各以「華視劇展：兩種結尾」、「華視劇展：秋月春風」兩度獲得金鐘獎最佳男主角獎，2015年再獲頒金鐘50的特別貢獻獎殊榮。

他退而不休，2019年96歲高齡的他更以「拂鄉心」獲得上海國際電影節金爵獎，成為該獎項最高齡的影帝。

雖然常楓因為長壽常被問到養生之道，但女兒常青表示，爸爸的生活作息其實不太符合養生原則，不僅鹹甜不忌，冰淇淋、巧克力都吃，也不太運動。

常楓晚年仍身體硬朗，生活一切可自理。他的兒子形容，父親是他看過最無憂無慮的人，他一生自在，雖然家人影迷萬般不捨，但一生已光榮謝幕。

「獨臂刀王」王羽4月5日凌晨病逝台北，享壽80歲。(圖：金馬執委會提供)

王羽 80歲╱獨臂刀王 金馬終身成就

「獨臂刀王」王羽4月5日病逝享年80歲。王羽原名為王正權，是早期香港的主要武打演員之一，後來因為參與導演張徹於1967年拍攝的電影「獨臂刀」而走紅，後來也趁勢拍攝了一系列「獨臂」系列的電影，如1969年的「獨臂刀王」、1971年的「獨臂拳王」，因此奠定他在香港演藝圈的地位。

王羽在2019年榮獲金馬獎終身成就獎殊榮，女兒王馨平代領獎時表示，王羽一直是大家心目中的大俠，也不忘感謝幕前幕後工作人員，強調：「是你們成就了他的成就」。

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

楊群 88歲╱縱橫影視數十年 病逝洛縣

縱橫影壇和電視數十年的老牌明星楊群，10月24日不敵膀胱癌，享壽88歲。楊群原名楊鵬舉，哈爾濱暨加拿大華人，15歲時就加入電影圈，移民美國前為香港和台灣的息影老牌演員，屬於邵氏兄弟元老之一。他獲得過第七屆（1969年）和第11屆（1973年）金馬獎最佳男主角。

楊群在當紅時，為幾部膾炙人口的電影，如「幾度夕陽紅」、「塔裡的女人」的第一男主角，深受許多女性觀眾喜愛。而他隨著年紀漸長，也逐漸從主角轉變為配角，但他精湛的演技仍然收穫許多粉絲。

國寶級藝人脫線（陳炳楠）5月9日晚傳出過世消息，享壽90歲。(取材自臉書)

脫線 90歲╱台灣卓別林 退休開餐廳

在演藝圈打滾長達50年的笑匠脫線5月9日病逝，他過去演出電影及脫口秀喜劇暴紅，穿著吊帶西裝褲加上圓黑框眼鏡，被認為與西方喜劇大師卓別林相似，因此有「台灣卓別林」之稱。

脫線1963年從電影「難忘的鳳凰橋」出道，之後主持農村節目與脫口秀。60歲時決定退休，與妻子回台東經營牧場，讓牧場的餐廳「戰鬥雞」多次登上美食節目。

顧寶明個性幽默，人生也充滿戲劇性。（本報資料照片）

顧寶明 72歲╱喜劇泰斗 才華難超越

72歲的顧寶明於3月19日驟逝，他早年在華視「綜藝一百」演出單元短劇讓觀眾留下深刻印象，並曾在電影、電視及舞台劇 演出多項作品，可說在每個觀眾心中，都有一個顧寶明演出的經典角色。90年代表演工作坊的「暗戀桃花源」，顧寶明在舞台劇與電影版本中，均扮演「袁老闆」角色，他因此拿下第29屆金馬獎最佳男配角獎。

導演賴聲川表示，顧寶明在喜劇上的才華，世界沒多少演員可與他比。

資深綜藝主持人巴戈因胰臟癌病逝，享壽67歲。（本報資料照片）

巴戈 67歲╱ 童星出身 雙星報喜紅極一時

巴戈2月16日因胰臟癌病逝，享壽67歲，他8歲時就以童星出道，國立藝專畢業後，成為華視基本演員，總共在華視待了36年。

1980年代，巴戈和鄒美儀以華視綜藝節目「雙星報喜」紅透電視圈，並兩度榮獲金鐘獎最佳節目主持人獎，從此成為綜藝大哥。但鄒美儀2002年1月年僅46歲便罹癌過世，如今巴戈也辭世，兩人將在天上重聚。巴戈除了「雙星報喜」，也主持過「江山萬里情」、「連環泡」及演出「郵差總是按錯鈴」系列劇集，搞笑形象深植人心。

馬之秦一生演過許多膾炙人口的好戲。（取材自臉書）

馬之秦 80歲╱敢愛敢恨 「一剪梅」叫座

金鐘視后馬之秦11月1日早上在家中睡夢中病逝，享壽80歲，她曾在1986年第20屆金鐘獎以「昨夜星辰」拿下最佳女演員獎，演出「女巡按」、「一剪梅」等戲都叫好叫座。戲外她也敢愛敢恨，有過三段婚姻，育有四子，曾因個性火爆和兒子們關係疏離；三年前就發現罹患漸凍症，晚年受到病痛折磨直到受洗成基督徒才變得柔軟，臨終前小兒子及教會牧師都陪在身邊。

劉藍溪曾演出電影「夢的衣裳」、「聚散兩依依」，唱紅「野薑花的回憶」等歌曲。(本報資料照片)

劉藍溪 61歲╱玉女削髮為尼 在美圓寂

80年代玉女紅星劉藍溪驚傳1月10日於美國舊金山智藏寺辭世，得年61歲。劉藍溪在24歲青春年華嫁給醫生後，便淡出螢光幕前開始接觸佛法，七年後在美國剃度出家，法號「道融」。

劉藍溪1991年削髮為尼，在佛法中找到喜樂知足。(取材自微博)

劉藍溪16歲時參加歌唱比賽被星探發現，之後在演藝圈當起臨演、兒童節目主持人等角色，直到光芒被瓊瑤看見，邀請演出多部電影，作品有「夢的衣裳」、「聚散兩依依」等。

有「台獨教父」稱號的前資政彭明敏，4月8日離世。（本報資料照片）

彭明敏 98歲╱流亡20年 台獨教父離世

前總統府資政、台灣獨立運動領袖彭明敏4月8日清晨過世，享耆壽98歲。彭明敏1964年與謝聰敏和魏廷朝共同起草著名的「台灣自救運動宣言」，也因此宣言而被當時國民黨政府判刑八年，並於1970年在特務的監視下變裝逃離台灣、抵達瑞典，在海外流亡了20餘年。1992年台灣民主化後返台。

彭明敏1996年代表民進黨參選總統，曾經結合海外台獨勢力，在美國國會展開遊說工作，於台獨運動中具有代表性地位，因此在綠營素有「台獨教父」稱號。

人類學家胡台麗72歲辭世。(圖：文化部文化資產局提供)

胡台麗 72歲╱人類學家 台灣民族誌紀錄片先驅

人類學家胡台麗5月7日病逝，享壽72歲。胡台麗是台灣民族誌紀錄片的先驅，所拍攝紀錄片「穿過婆家村」於1997年上映，是台灣商業電影院 播放的首部紀錄片。她也是人類學紀錄片的先驅，其多部重要作品曾在女性影展、紀錄片影展和金馬影展播映，無論是婦女、原住民、榮民、土地等等議題的討論，胡台麗皆扮演領路人的角色。

法務部前部長廖正豪除夕夜逝世，享壽75歲。（本報資料照片）

廖正豪 75歲╱前法務部長 台灣掃黑英雄

法務部前部長廖正豪在1月31日除夕夜逝世，享壽75歲。廖正豪是繼任馬英九的法務部長，上任即執行掃黑行動，而四海幫前老大蔡冠倫等人都被以直升機送到綠島關押，當時獲九成民意肯定。廖正豪任內也重視「宗教掃黑」，不滿許多不肖宗教詐欺斂財案擾亂社會，例如宋七力顯相館案等。