「智慧的燈」連載 胡適也追看…作家華嚴百歲病逝

華嚴大學時期的留影。（取材自華嚴影像自選集）

名作家華嚴12月10日病逝於台北市振興醫院，享嵩壽100歲。她35歲時以長篇小說 「智慧的燈」一炮而紅，畢生著作共27部，其中「蒂蒂日記」等多部作品改編為影視劇，文訊社長封德屏表示，華嚴不斷創新挑戰小說形式，是她突出於一般大眾小說之處。

作家華嚴病逝。（本報資料照片）

華嚴本名嚴停雲，1922年生於福建，是西學大師嚴復的孫女，板橋林家林爾康的外孫女，大姊為嚴倬雲，大姊夫是鹿港辜家的辜振甫。承襲兩大家族血脈的華嚴，自幼就熟悉古文詩詞與佛典，上海聖約翰大學畢業，也是在此學生時代的戀情，化為「智慧的燈」故事梗概。

智慧的燈。（取材自博客來網站）

胡適也追著看「智慧的燈」連載

「智慧的燈」當時以一段男女學生戀情風靡大眾，半世紀後，近90歲的華嚴才以「迴夢約園」揭開「智慧的燈」隱藏的謎，坦言自己就是女主角化身。原來小說中年輕戀情終結的真相，是因男方被中共吸收，而華嚴因家世背景被認為「正藍」，男方因此告別。封德屏表示，「智慧的燈」小說當年在「大華晚報」連載時，還在病榻上的胡適每天追著秘書問「你買大華晚報了沒？」就是要看華嚴的小說，胡適後來也寫信給華嚴道謝，一時傳為美談。

華嚴在現實人生中的「男主角」夫婿，則是著名報人葉明勳。華嚴的女兒、柏克萊加州大學 歷史系傑出講座教授葉文心撰文表示，母親在「智慧的燈」後的「蒂蒂日記」、「花開花落」等多部長篇小說，都有與父親一路走來、子女們逐漸長大的影子。

葉文心說，母親的感觸來自實際生活，筆下的世界是以時裝人物為主的現代素描。「蒂蒂日記」的若干場景，取材自女兒們的生活圈；「神仙眷屬」則捕捉逐漸步入空巢期的老夫老妻。小說中也可看到隨著台灣政經社會轉型而轉型的家庭結構與人際關係。

華嚴成名作「智慧的燈」，是她根據念聖約翰大學時所寫的日記撰寫 。（本報資料照片）

華嚴筆名源於「華嚴經」

葉文心也指出，華嚴大半生籠罩在戰亂的陰影下，長年思考的並非鴛鴦蝴蝶故事，而是對韓戰等重大事件的關切。在「短文集」等自傳性文字，則可看出華嚴花了不少時間研究嚴復生平乃至板橋林家種種。葉文心認為，文字可說是母親畢生寄託，若還有其他，就是佛理。華嚴筆名就源於「華嚴經」。

封德屏表示，有些人以為華嚴寫大眾小說，其實她一直追求創作方法及體裁的創新。「蒂蒂日記」以日記體裁寫成，「鏡湖月」挑戰書信體，「神仙眷屬」嘗試全篇對話構成，1999年更挑戰「玻璃屋裡的人」電視劇本，可說終身都在創新。

華嚴跨各領域創作成果豐碩 ，曾獲國家文藝協會榮譽獎，「蒂蒂日記」改編的電影 則獲金馬獎多項大獎。以華嚴為題材的長短論文、書評等文字超過300篇，以華嚴作品為研究對象的碩士論文與學術論文集達六部。華嚴家屬表示，家祭之後，將把骨灰植存於法鼓山。

對於知名作家華嚴病逝，文化部長李永得表示，華嚴的創作能量豐沛，影響台灣一代人甚深，成就令人感佩，其離世實為台灣文壇的一大憾事，文化部將呈請總統明令褒揚。