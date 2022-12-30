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宋逸民教會風波 李明依批他：表裡不一

台灣新聞組╱台北30日電
李明依。(本報資料照片)
李明依。(本報資料照片)

女星小甜甜退出宋逸民創立的「藝起發光」教會，意外扯出一連串內幕紛爭，曾是「藝起發光」的初創成員的藝人李明依28日受訪時也直批：「牧師不是CEO！不是意圖掌控，不然你開公司就好了！」而同樣因理念不合離開的黃國倫也說「藝起發光」應是協會而不是教會，不久網路流出一段影片，揭露宋逸民曾傳了9個音檔痛罵黃國倫。

本報系聯合報報導，黃國倫與妻子寇乃馨過去上「康熙來了」節目時，寇乃馨就提到當時在「藝起發光」時，有次因為要舉辦一個活動，宋逸民想要在「愛在四月天」演唱會發宣傳單，但因為時間、地點還未確定，因此黃國倫認為先不要發，但此事讓宋逸民感到不滿，認為已講好的事為何要改變，宋逸民更因此連傳了9個音檔痛罵黃國倫，每一個音檔都罵滿2分鐘，很直接指出「你不要以為你高高在上，你就可以改變任何事…你做人實在太稚嫩了」。

另據台北中國時報報導，李明依解釋離開「藝起發光」的原因，因為她不欣賞宋逸民台上台下表裡不一，情緒控管有問題，動不動就發脾氣，「他做事情的方式，我都不認同。」並質疑宋逸民夫婦當牧師、師母還業配不斷，減肥藥、增高藥、內褲什麼都賣，「真是夠了！」她離開協會後就和宋逸民、宋達民兄弟都不再往來，甚至對方電話、各種通訊軟體都封鎖，連協會承辦的每年一次的「愛在四月天」福音晚會都不去了，「我都不認同他了，我還去？」

報導指出，李明依說，她看這次「藝起發光」連串風波，最在意的是希望不要因為一個人或事件就讓外界誤會了基督信仰，她強調那些真的是個人行為，不代表其他教會，「人都有缺陷，所以才需要神的愛，你是教會牧師，就應該愛每一個人。我不認識小甜甜，也不管他們夫妻關係怎樣，大家都是演藝圈的人，你怎麼會在聲明中去扯人家私生活有極大狀況？從來不會有一個牧師會說哪個教友的私生活怎樣！身為牧師，應該給她更多輔導、愛她！所謂真理教導，就是陪伴與愛」。

寇乃馨（右）、黃國倫（左）夫妻。（取材自臉書）
寇乃馨（右）、黃國倫（左）夫妻。（取材自臉書）

宋逸民 CEO

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