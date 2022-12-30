仍相信宋逸民？白家綺：深信上帝

白家綺現身談近來的教會風波。（記者李政龍／攝影）

宋逸民 「藝起發光」教會與小甜甜撕破臉，連日來扯出教會「九大爭議」，在其中擔任「小組長」的白家綺29日首度出面，參加周宜霈（大牙）夫妻發起的「大牙夫妻憂敗羽球 盃」，回應教會爭議，多次哽咽、眼眶泛淚，最後被問到是否仍相信宋逸民？她說：「我們深深相信上帝會帶領大家看清真相。」便起身離開。

教會被爆爭議包括教教友貸款 、要求辭掉工作專心服事主、專屬的奉獻袋、入教會資格審查，沒知名度進不來、踢教友出教會還已讀不回、蹭教友知名度、洗腦教友、用電話或當面破口大罵、限制教友的交友圈。白家綺身為小組長，地位僅次宋逸民夫妻，她坦言連日來對這些聲浪「當然很在意」，但大家用更多禱告、更多尋求神的幫助度過難關，也不希望再造成更多對立與謾罵，於是他們選擇靜默。

對於教會聲明中指出小甜甜「私生活有極大狀況」，也被爆初她有憂鬱症，白家綺稱：「我們不能去說私生活有哪一些狀況，弟兄姊妹為了工作、感情、婚姻來尋求小組長或牧師幫助，我們都是按聖經教導陪伴他們。」表示不能曝光教友私生活細節，否則變成「論斷」人，感嘆：「最近沸沸揚揚，但我們依舊要相信，聖經上說不可依靠自己聰明，我們繼續禱告，等候神必指引我們路。」