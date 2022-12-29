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吳淡如日本房子遭誤拆 驚喜揭近況「因禍得福」

噓！星聞 即時報導
吳淡如近日透露在日本北海道小樽買的房子近況。(取材自吳淡如臉書)
吳淡如近日透露在日本北海道小樽買的房子近況。(取材自吳淡如臉書)

台灣知名作家吳淡如日前在臉書透露多年前在北海道小樽買下一棟老旅館，沒想到竟遭當地官方誤拆，讓她啼笑皆非，當時對方提出三個方案但她都沒選，如今事隔一年多，她近日再度分享這間房子的近況，笑說「所以這個叫做因禍得福吧」。

吳淡如去年曾透露自己曾向朋友買下在北海道小樽的一棟老旅館，但後來卻遭當地官方誤拆，當時對方向她提出3個解決方案，一是賠30萬日圓給她，二是她付100萬日圓把房子拆掉，三是直接提告，但她卻沒選擇這些方案，反而是請日本同事跟對方討價還價，最後就是把賠她的30萬扣掉，用70萬幫她拆掉房子，也就是1+2的選項。

29日吳淡如則在臉書透露該房子近況，表示最近日本的同事說，拆除業者有保險，請保險公司理賠，匯入70萬日元，「所以算起來現在這個房子的成本只有10萬日幣」。此外，她也看了一下最近當地的售屋網站，發現可能是二世谷滑雪場的緣故，小樽當地的房價跟著上漲，「這個房子大概有土地60坪 ，算起來如果賣得出去的話（這是重要前提 ），大概可以賣日幣1200萬」，讓她忍不住笑說：「所以這個叫做因禍得福，更大讚「非常感謝那位拆錯的拆除業者還有他的保險公司！這裡還是必須讚美一下日本人，他們還是很誠實」。

不過，吳淡如也提醒大家投資房產要謹慎，更建議大家別買東京以外的房子，畢竟她已經看太多「台灣人騙台灣人，大陸人騙大陸人」的亂象。

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