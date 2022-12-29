華映財報被控不實 林蔚山夫婦二審仍判無罪

大同集團前董事長林蔚山（左起）、林郭文艷夫婦。(本報資料照片)

大同集團前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦被控為在大陸上市，安排旗下中華映管公司向大陸證監會簽下19項承諾，換取收購大陸閩東電機，卻未於財務報告中揭露，檢方依證券 交易法財報不實罪嫌起訴；一審判林蔚山夫婦及幹部等5人無罪；案件上訴，台灣高等法院昨駁回上訴，維持一審判決，5人無罪。

此案檢方仍可上訴，但要符合刑事妥速審判法規定，包括判決適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或判例。

檢方起訴，華映2010年藉股權交換，取得閩東電機7成5股權，但大陸證監會、證交所對閩東電機獨立性存疑；林郭文艷等人提17項保證，包括年獲利1成、獲利不足時現金補足，最後加上大同、華映母公司承擔連帶責任，簽下19項不平等承諾，以換取收購閩東電機，再改名華映科技公司借殼上市。

檢方認為林郭文艷等人隱匿對華映利空消息，讓會計師無法查核，依證交法申報及公告不實財務報告罪嫌起訴林郭文艷、林蔚山、華映總經理林盛昌及財務長簡永忠、汪志成。

一審認定，相關資訊在客觀上不具「重大性」，也非財報上應揭露事項，無法認定林郭文艷等人有「舞弊」的主觀犯意，更無法認定是藉此掩飾收益或營收 趨勢。