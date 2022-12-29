告周玉蔻開庭 張淑娟：每天每秒都是折磨

中國小姐張淑娟控告名嘴周玉蔻、蔡玉真涉嫌妨害名譽，28日前往北檢出庭時表示自己痛不欲生，但相信邪不勝正。(記者蔣永佑／攝影)

名嘴周玉蔻選前爆料指中國小姐張淑娟是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴外遇對象，張9月26日提告。台北地檢署昨開庭，張淑娟親自前往，她說三個月來痛不欲生，批周「毀人名節」，卻從沒有一通道歉電話，相信檢察官 會讓真相水落石出。

張提告三個月北檢才首度開庭，昨天只傳張淑娟，未傳被告周玉蔻與蔡玉真，庭訊後張淑娟受訪，說每一天、每一秒活下去都是折磨；是否能和解，她說周、蔡綁架是她的名節，「頭都砍掉了，對方跟你說道歉，你會接受嗎？」

張淑娟說，25歲當選中國小姐第一名，代表國家出國比賽，贏得國際小姐第二名，她把名聲看的跟生命一樣重要。素昧平生的周、蔡兩女在言語上的暴行，是「把人家衣服脫光了丟到大街上，腳筋都砍斷，要跟我說對不起」。如果對方有女兒、媽媽、姊妹，希望將心比心。

張淑娟表示，這三個月來她甚至不敢出門，自己並沒有那麼勇敢，為此去精神科拿藥，劑量從一顆吃到四顆。這些事她連外甥都不敢講，就怕他們擔心。

張淑娟怒說，「怎麼可以在電視上十幾天綁架一個人的名字？」提告後從來沒接過周玉蔻一通道歉電話，提告當天周玉蔻跑來對著空氣鞠躬道歉，「我人都沒有到，我不知道她在跟誰道歉？」

張淑娟認為，周玉蔻按鈴提告當天都要來霸凌 她，「一個人可以如此泯滅人性，超越人的底線」，台灣社會是沒有辦法接受的，周應接受檢視，有沒有資格再做媒體人。

她也肯定檢察官事前有做功課，遠比她想像得多，相信邪不勝正。