IG發文My Love 高凌風女兒葛曉潔 在美要婚了

葛曉潔（左）的另一半楊維榕，曾獲艾美獎喜劇類連續劇最佳編劇獎肯定。(取材自IG)

高凌風的女兒葛曉潔闖蕩好萊塢 已有10年，不僅曾演出「檀島騎警2.0」（Hawaii Five-0）等多部美劇外，還曾主演小賈斯汀的MV「Hold On」，私底下感情世界也精采，她於28日在IG公開喜訊，證實已接受台裔美籍導演 男友楊維榕的求婚，未婚夫的身分也為之曝光，背景超狂，還曾獲艾美獎 最佳編劇獎肯定。兩人皆在IG發文，還相互寫下定情日期，並標註「My Love」。

葛曉潔在芝加哥出生，闖蕩好萊塢多年，她與楊維榕是因為合作Netflix原創電影「虎尾」而相戀，片中有場戲要她拿香祭拜，她當時因想起亡父高凌風，淚灑片場。

知名主持人Janet是她多年好友，透露葛曉潔與楊維榕都是非常好的人，每次只要回台灣，都會問她哪裡有好吃、好玩的，然後一起相聚同歡。

葛曉潔英文能力極佳，首次登場是在台劇「家有四千金」客串演出，之後回歸好萊塢演出電視劇「好萊塢高地」，並以哥倫比亞廣播公司情境喜劇「網路宅人幫」（The Great Indoors）艾瑪一角獲得不少注目。