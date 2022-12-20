麻衣打離婚官司 王泉仁只願月付6萬贍養費

麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

43歲佐藤麻衣昨傳出正在和結婚八年的台塑集團長孫王泉仁打離婚官司，王泉仁主張自己是一般上班族，只願每月付26萬日幣（近6萬台幣）的贍養費。好友低調證實，麻衣和王泉仁的離婚官司確實正在進行中，「這期間麻衣就是專職帶小孩，然後在學習拿到證照，希望官司可以盡快落幕。」至於麻衣在準備什麼證照？好友表示這部分先不多說，不過也可看出麻衣恢單後準備重新出發的決心。

麻衣2014年嫁給身價高達30億台幣的王泉仁，不到三年便傳出婚姻觸礁，五年前王泉仁離家出走後，就再也沒有回到兩人位於日本 東京的家。

外界以為麻衣進了王家大門是飛上枝頭變鳳凰，不過實情是她當年被要求簽下婚前協議書，還包括超過20項的人妻工作清單，她沒有保母、管家和傭人等待遇，只是平凡的家庭主婦，一切都要親力親為，和所謂的貴婦生活落差很大。

而王泉仁婚後去年爆出扶正外遇日本空姐，準備梅開三度，向來低調的麻衣罕見打破沉默，在推特 發文表態「我們沒有離婚」，只是長期過著偽單親生活的她，對這段婚姻也已經心死，如今她一心只想盡快恢復自由身，這一年來她積極在社群 更新動態，簡介寫著「A new beginning，still a secret… （一段嶄新的開始，目前還是祕密）」，讓粉絲都相當期待她的復出。