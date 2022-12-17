44年後 獻給疫情下的青年 林懷民重啟「薪傳」

新版「薪傳」由千禧世代舞者詮釋，明年四4月全台巡演。(圖：雲門提供 攝影／劉振祥)

1978年12月16日，台灣首齣講述台灣歷史的劇場 作品—林懷民雲門舞集代表作「薪傳」於嘉義體育館首演，意外遇上美國宣布將與台灣斷交。在人心擾動不安的時刻，「薪傳」以先人「柴船渡烏水、唐山過台灣」的奮鬥故事，撫慰激勵了觀眾。44年後，林懷民宣布雲門50周年將重現「薪傳」。明年4月展開全台巡演。

林懷民憶「薪傳」首演當晚，朋友問「斷交了還要演？」但嘉義體育館擠進6000人，「台上台下尖叫歡呼、鼻涕眼淚交錯，大家一起跟著舞者渡過黑水溝。」

「薪傳」首演還是白色恐怖的年代，林懷民原本擔心舞作「有宣揚台獨嫌疑」，決定先在故鄉嘉義演出。沒想到首演當天美國宣布中美斷交，「薪傳」的歷史底蘊在此時深具正面意義。

林懷民是嘉義新港人，童年曾聽過長輩提起祖先開發嘉南平原的故事。林懷民回憶，當時在紐約小公寓裡，開始構思祖先渡海來台屯墾的舞蹈，最後只花了40天就編出。

新版「薪傳」由朱宗慶打擊樂團擊演、千禧世代舞者演出。林懷民表示，如今的「薪傳」不必談苦難，是自信的年輕人向祖先致敬。過去3年疫情 ，這一代的年輕人失落整整3年的青春，「人生最好的黃金年代消失了」，希望「薪傳」可以讓年輕人「感受70年代青春火焰的微溫」。