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孫鵬掏錢救孫安佐「王牌大律師」竟是詐騙阿扁的黃琪

記者楊起鳳／即時報導
孫鵬、狄鶯、孫安佐被「騙扁小子」黃琪詐騙30萬元。(取材自Instagram)
孫鵬、狄鶯、孫安佐被「騙扁小子」黃琪詐騙30萬元。(取材自Instagram)

台灣藝人夫婦孫鵬、狄鶯因而子孫安佐的官司問題好不容易獲判不起訴清白，鬆了一口氣。但今日又傳出孫安佐和狄鶯當初為了救兒子竟慘遭詐騙黃琪騙走30萬元台幣，台北地檢署16日依違反「律師法」等罪起訴黃琪和配合的律師郭上維。

據報導，曾經詐騙陳水扁的黃琪再度詐騙，他在2018年12月間，假冒歌手張清芳前夫宋學仁的祕書，打電話向孫鵬、狄鶯夫婦表示可介紹律師協助處理兒子孫安佐美國涉嫌製槍案在台的法律訴訟，並冒用律師章寫訴狀向桃園地院聲請提審，詐騙孫鵬夫婦30萬元台幣。

據了解當初孫安佐遭美方遞解出境，黃琪取得孫鵬的電話，打給孫鵬表示自己是宋學仁祕書，可以代為介紹律師。孫鵬不疑有他，之後郭上維以宋學仁祕書介紹的律師名義，先到香港機場與孫安佐見面溝通，等孫安佐12月11日抵台遭拘捕時，郭上維再協助向桃園地院聲請提審。

因檢調單位在追查黃照岡另外涉及假冒國泰千金蔡佳玲案時，就已經發現黃琪和律師郭上維的關係密切，郭上維也多次推輪椅協助黃琪出庭應訊，因而追查郭上維過去承接案件，發現孫安佐的提審案訴狀，是由黃琪撰寫，再蓋用郭上維的律師章。

孫鵬夫妻支付30萬元台幣的律師費以及翻譯費，事後孫鵬向調查局表示，的確從來沒見到「宋學仁的祕書」，事後才知悉是遭黃琪詐騙。台北地檢署16日依違反「律師法」等罪起訴黃琪和配合的律師郭上維。

詐騙 香港 陳水扁

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