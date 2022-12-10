「代筆暢銷女作家」是誰？吳淡如不忍了 全面開戰苦苓

苦苓和吳淡如老友反目。（取材自臉書）

台灣知名作家苦苓日前在臉書 分享心情，因文章提及「暢銷女作家找人代筆」，網友瘋猜是女作家吳淡如，卻又不敢相信兩人明明是多年老友怎麼翻臉？吳淡如今天主動回擊，公布跟苦苓的對話截圖，自嘲熱心幫忙竟變擋人財路。

「因為之前我幫他澄清請大家安心，他沒有得癌症 ，他非常不高興。還寫訊息來罵我，說我斷了他的財路。」吳淡如說，本來以為幫忙澄清是減輕對方負擔，結果是自己太天真。「這件事情我的確應該認錯，我自以為仗義直言，結果破壞了別人的梗。如果他這本書因為我而沒有賣好，我向時報出版社及作者，鄭重道歉！」

吳淡如貼出對話截圖，苦苓埋怨「我已經告訴你出版社會澄清了，你還是沒問過我就出來『破梗』，而且還講得輕描淡寫，害我被罵個半死、損失慘重…有你這種朋友，簡直比敵人還可怕」。吳淡如只能道歉，回他「用生病當梗，我實在不能理解。我想我也不需要又沒炒知名度，純粹只是希望不要有那麼多人去騷擾。不好意思，我誤會了。」