「代筆暢銷女作家」是誰？吳淡如不忍了 全面開戰苦苓
台灣知名作家苦苓日前在臉書分享心情，因文章提及「暢銷女作家找人代筆」，網友瘋猜是女作家吳淡如，卻又不敢相信兩人明明是多年老友怎麼翻臉？吳淡如今天主動回擊，公布跟苦苓的對話截圖，自嘲熱心幫忙竟變擋人財路。
「因為之前我幫他澄清請大家安心，他沒有得癌症，他非常不高興。還寫訊息來罵我，說我斷了他的財路。」吳淡如說，本來以為幫忙澄清是減輕對方負擔，結果是自己太天真。「這件事情我的確應該認錯，我自以為仗義直言，結果破壞了別人的梗。如果他這本書因為我而沒有賣好，我向時報出版社及作者，鄭重道歉！」
吳淡如貼出對話截圖，苦苓埋怨「我已經告訴你出版社會澄清了，你還是沒問過我就出來『破梗』，而且還講得輕描淡寫，害我被罵個半死、損失慘重…有你這種朋友，簡直比敵人還可怕」。吳淡如只能道歉，回他「用生病當梗，我實在不能理解。我想我也不需要又沒炒知名度，純粹只是希望不要有那麼多人去騷擾。不好意思，我誤會了。」
而苦苓稍早又在臉書反譏，「如果你沒有做壞事，那根本就不用說人家是在影射你；如果你真做了壞事，那就趕快跟大家認錯道歉，刻意轉移焦點又能改變什麼？（也不是只有你一個女作家會賺錢⋯）」、「我只是看到女明星出書，又聽到一位網紅作家請人代筆的事，所以有感而發。沒想到竟有人對號入座，還扯到十幾個月前的私人恩怨⋯為什麼有的人眼中就只有「財路」呢？」
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