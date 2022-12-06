偕孕妻三顧茅廬 李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

台北市長當選人蔣萬安(前左)三顧茅蘆，並且偕有六個月身孕的太太石舫亘(前右)登門「求救」，高雄市前副市長李四川5日晚決定擔任蔣萬安市府團隊的副市長一職。(本報資料照片)

台北市長當選人蔣萬安小內閣人事就位。蔣萬安三顧茅蘆不放棄，最後打出「夫人牌」，偕有六個月身孕的太太石舫亘再度登門「求救」，終於打動高雄市前副市長李四川，李四川昨晚已決定擔任蔣萬安市府團隊的副市長一職。

蔣萬安鎖定的台北市副市長人選，一直就是李四川，但李四川認為已任公職近25年，現在任職的民間企業宏國集團不能說走人就走人，因此再三婉拒，並且建議蔣萬安應該找年輕有能力的新世代。

蔣萬安不放棄，不但緊迫盯人一再敦請，上周末高雄市前市長韓國瑜 出席一場餐敘，蔣萬安突然衝到現場，要韓國瑜幫忙勸李四川，韓才說完話，蔣萬安又去找李四川。

不僅如此，為了讓李四川能放心離開宏國，也為了對宏國表示歉意，蔣萬安還請出立法院前院長王金平 ，讓李無後顧之憂。最後蔣萬安再偕太太石舫亘登門「求救」，要李四川無論如何都要幫他。

李四川在選舉過程大力輔選蔣萬安，選後一直婉拒出任北市副市長，連在捷運上碰到支持者，都被支持者質疑選舉要大家幫忙拉票，選後為什麼不願意幫蔣萬安。

蔣萬安昨天帶著團隊與柯市府會商處理交接事宜，對於小內閣何時底定？蔣萬安再提「悶飯說」，被柯文哲 酸說「實在太好笑，會變稀飯。」

蔣萬安的不放棄，支持者的期待，柯文哲的酸言酸語，李四川都看在眼裡，幾經思考下，他知道自己已無法拒絕，昨晚終於決定出任蔣萬安小內閣的副市長一職。

李四川預計今天會與蔣萬安會面，並且進一步商討未來台北市政團隊的首長人事。