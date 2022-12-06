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法新社明年新聞風雲人物 蔡英文入列

編繹中心／綜合報導
蔡英文總統入選法新社新聞風雲人物。（本報資料照片）
蔡英文總統入選法新社新聞風雲人物。（本報資料照片）

法新社5日列出十位明年將躍上頭條新聞的風雲人物，蔡英文總統也入列，其他各國政治人物還有美國佛羅里達州州長迪尚特，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃等，企業界則以迪士尼回鍋的執行長艾格為代表，另有英國哈利王子等名人。

報導指出，66歲的台灣總統蔡英文2022年接待美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發北京不滿，展開大規模報復性軍事演習。蔡英文和中國領導人習近平的對峙料持續至2023年。

習近平是中國自毛澤東時代以來最大權在握的領袖，華府再三警告，他可能想比之前的預期「更早」奪台。蔡英文曾將北京計畫奪取台灣拿來和俄羅斯入侵烏克蘭相比，矢言台灣的主權和自由民主生活方式「沒有妥協的餘地」。

另外，曾是美國前總統川普門徒的佛州州長迪尚特，在共和黨內人氣飆升，是否會挑戰「恩師」，爭取共和黨總統候選人提名，勢將成為2023年的焦點話題。

其他入榜的政經人物還有IMF總裁喬治艾娃，以及奈及利亞政壇黑馬歐必（Peter Obi），有望在該國明年2月的總統大選中勝選。

隨著哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）預定明年1月10日上市，哈利曾承諾將在書中「全盤托出」 王室內部的生活細節，英國王室準備迎接可能是破壞性的爆料。

蔡英文 哈利 北京

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