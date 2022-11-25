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「晶片戰爭」作者：張忠謀百年來最被低估企業家

編譯季晶晶／綜合25日電
晶片戰爭作者盛讚張忠謀是百年來最被低估的企業人物。（本報資料照片）
晶片戰爭作者盛讚張忠謀是百年來最被低估的企業人物。（本報資料照片）

美國麻州塔夫斯大學歷史教授米勒在他撰寫的新書「晶片戰爭」（Chip War:The Fight for the World’s Most Critical Technology）表示，全球最先進晶片有九成都在台灣生產，美國低估了台灣產能停擺的風險。

米勒接受「巴隆周刊」訪談說，台積電生產全球九成最先進晶片、擁有最先進製程技術，並有大量產能。全球每年新增的運算能力，大約1/3來自台灣。如果台灣的生產受阻，至少要5年才能取代。

米勒說，沒人確切知道未來10年兩岸關係如何發展，但隨著軍事平衡向有利於中國大陸的方向傾斜，且台灣愈來愈明顯不會自願與對岸統一，中國威脅透過「非和平手段」解決台灣問題應該被更認真對待。中國除兩棲攻擊外，想施壓台灣屈服還有其他可行的選擇，例如封鎖、有限度隔離、奪取台灣海峽的一些小島，而這些都會對安全和半導體供應鏈產生重大影響。

針對美中晶片競爭和台灣局勢，米勒指出，典型的美國決策者還未全然理解整個世界經濟有多依賴台灣的晶片供應。如果美國須費力到其他地方生產智慧手機、電腦產量下滑一半，絕對是毀滅性影響。

米勒特別提到，他認為台積電創辦人張忠謀是過去100年來最被低估的企業人物，多虧他在有效製造半導體方面的技能，以及開拓新商業模式的能力，讓今日的晶片製造具有成本效益。

晶片 台積電 麻州

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