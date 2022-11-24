汪小菲道歉又刪文 大S發6點聲明護親友

大S(左)和汪小菲為了贍養費再鬧上媒體。(取材自臉書)

汪小菲 自21日遭前妻大S （徐熙媛）追討500萬（台幣，下同，約16萬美元）生活費後，在微博暴走攻擊大小S 一家，並放話要來台灣，但因簽證問題無法成行，媽媽張蘭加入戰局，爆料大小S「天天吸毒」，莫須有的指控讓大S終於忍無可忍，發出6點聲明反擊張蘭母子，除了澄清自己和小S因為心臟問題根本不能碰毒，更向前夫喊話「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜」，霸氣保護親友。

汪小菲連日來不僅罵遍徐家人，連大S前任男友藍正龍、周渝民及小S前男友黃子佼等人都遭到波及，汪小菲前天深夜微博發文，稱S媽留言「要他別說了」，但隨即刪文，隔天又突然發文向大S道歉求和，表示夫妻一場，「昨天我急了，是妳發起的戰爭，說我不給家用逼得我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了。」態度明顯放軟，過沒多久又刪文，讓人摸不著頭緒。

接著張蘭直播帶貨面對網友詢問，忍不住爆氣回嗆「那不叫道歉，那叫格局，格局都是委屈撐大的，好好當媽吧，一個優秀的女性可以影響三代，不要再撕了，他的意思是不要再撕了，叫那老傢伙也閉嘴，我也閉嘴，咱們家醜不可外揚，他不慫，給汪小菲一個讚，這就是汪小菲北京爺們的格局和胸懷，明白嗎？」張蘭還直接發語音罵汪小菲「哪點做錯了你道歉，你瘋了吧你」，難怪汪小菲火速刪文。

而張蘭在昨凌晨公開和S媽完整的語音內容，驚爆「小S別在那裝了，別讓我戳穿她們好嗎，天天在吸毒，我有證人對吧，我也可以讓法庭拉著她們去驗血，咱們幹到那一天什麼都完了，你們全家都毁了知道嗎？」

大S表示500萬是他要給家人的存款，「但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。」最後更霸氣表示一人做事一人當，希望對方別殃及無辜。

而汪小菲嗆具俊曄「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎」，意外讓大汪的「床墊」暴紅。在大汪離婚滿周年紀念日當天，床墊被民眾目擊被搬運至S Hotel前，而S Hotel昨也特地搬出來讓媒體捕捉它最後身影並當場拆解，千萬床墊瞬間成為大型垃圾，最後以1.5萬回收處理費、化為大型垃圾運走，象徵兩人的10年溫存正式落幕。