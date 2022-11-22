從5星飯店為家到猝死車上 柯賜海跌宕人生

柯賜海曾經以君悅飯店為家，不過要求每天換房。(本報資料照片)

抗議天王柯賜海21日猝逝，在他過世前幾年，多家媒體報導他的落魄身影，但他也曾有意氣風發的時候。在財務狀況最好的那幾年，柯賜海就住在當年信義計畫區最好的五星飯店裡。造化弄人，他最後卻是在自己的休旅車上過世。

本報系聯合報報導，當年，君悅飯店裡有兩間特殊的房間，別名為「流浪狗指揮中心」，裡面的擺設與其他房間並無二異，不過，這裡被一位台北市民長期承租下來，這位「超級大市民」不是別人，就是以捍衛流浪狗自詡的柯賜海。

柯賜海讓不少官員面露難色。從陳水扁時代乃至馬英九 主政，台北市環保局、建設局、教育局 等局處首長都曾與他交過手，其中，環保局長沈世宏的經驗最是「難忘」。

馬英九在市長就任前一天接見沈世宏時，劈頭就是一句：「打算如何處理流浪狗問題？」沈世宏事後坦承，對於市長的第一道考題「答得不好」，當時馬英九便提醒他，柯賜海向他表示，將「率領」他1000隻的「子弟兵」流浪狗，在隔天市長交接日把車隊開來市府「普天同慶」，抗議市府流浪犬政策的問題。

於是，沈世宏連局長室都還尚未踏進過，便趕緊一通電話就撥給了柯賜海，聽取他的「狗經」與訴求，這一談就是3個小時。最後柯賜海感受到新市府的誠意，決定只出動車輛，流浪狗不帶，有車無狗，因此未對當天活動造成干擾，總算有驚無險，這也是他倆首次交手。

當年柯賜海為了抗議馬英九沒收他的一頭牛，他到處抗議，見到攝影機就大喊「馬英九還我牛」，成為最經典的抗議台詞。多年後記者問柯，那頭牛跑哪去了？柯賜海說：跟一群朋友吃掉了。

柯賜海擅長用動物來抗議，曾帶著狗、牛、豬等動物亂入各種場合，還會在電視台進行訪問時在受訪者後面舉牌，成為當年SNG連線時必見的風景。還因此被各大綜藝節目仿效，讓柯賜海斜槓成為綜藝咖。

早年網路還不像現在這麼發達，也還沒有網紅的概念，柯賜海可說是第一代的網紅。他當年在台北市長選舉，得票數比周玉蔻還高；去花蓮選縣長拿到了一萬多票，雖然落選，但掀起的旋風不輸現在的「虧雞福來爹」林義豐，可說是他「從政」的顛峰。

柯賜海話題不斷一生情史也豐富，據「周刊王」雜誌報導，柯共交往過九任女友，結過三次婚，但三段婚姻最後都離異收場。柯的第一段婚姻，是娶了大學教授劉蘋華，兩人婚後生了一個女兒，但這段婚姻只維持了3年就告吹。

第2次結婚，是他在2010年出獄後，閃婚號稱「台塑林志玲 」的台塑生醫業務副理張美丹，但這段婚姻更短暫，只維持了4個月，柯賜海就被妻子指控家暴，再度離婚收場。

後來在2013年，柯賜海本來交往了小他29歲的女研究生廖心如，但在女方父母反對下分手，後來柯賜海改與當時才27歲的林思佳結婚，育有一子「皮皮」，這是他的第3段婚姻，但最後還是在2019年畫下句點。