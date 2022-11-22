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印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

經紀人：大S婚中快溺斃 汪小菲：小S老公上海養女人

台灣新聞組／台北22日電
汪小菲爆猛料向前妻大S叫囂「你妹夫在上海養了好幾個女的，我在台北都見過。」圖為小S。(本報資料照片)
汪小菲爆猛料向前妻大S叫囂「你妹夫在上海養了好幾個女的，我在台北都見過。」圖為小S。(本報資料照片)

汪小菲昨在微博開戰，手撕前妻大S一家人，大S經紀人昨深夜在臉書發聲，除了親自解釋這一年來不主動澄清的原因，更直言汪小菲和大S的離婚協議是因為汪小菲婚內外遇，並諷張蘭開直播蹭熱度，昨天就賣掉了1萬箱酸辣粉。

經紀人表示，許多人問過她爲什麼如此被動，不幫藝人澄清？「真理越辯越明這道理向來不適用於感情，我知道的是，關乎到情份越辯關係只會越薄」，且大S對汪小菲心中還有一絲期待，希望對方有天能把家人的權益擺在個人利益之前，不再利用媒體製造輿論。

她感嘆「可惜我們身處在一個只要敢大聲咆哮，就顯得理直氣壯的世界，10年婚姻真的不是三言兩語能說得清，但只要先說先贏，把黑的說成白的，無論真偽就是會有支持聲量。」她認為汪小菲大街上罵人 ，總在小巷子道歉，上周才含淚說完感謝把家人帶得這麼好，這週要上演爭奪戰，爭的不是家人，是爭再婚那吞嚥不下的一口氣。

她接著爆「當初在沒有飲酒且有雙方律師的見證下簽下這份離婚協議書，無論條件或金額都是在清醒的情況親自簽名用印的，如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。大家到底該相信什麼？畢竟連我們都不相信這是當初所認識的那個人了！」她表示在無比震驚中擬了這份聲明稿，依舊有說等於沒說，因為家人的權益永遠擺在一位母親的利益之前。

經紀人今更在IG發長文控訴汪小菲種種罪狀，她透露汪小菲曾經在半夜喝醉後對大S說過很多「讓人無法置信」的話，「可惜我們不能公開，會上頭條。」她透露大S在上一段婚姻中載浮載沉，「快要溺斃死去。」而具俊曄的出現就像是一根救命的浮木，大S才會緊緊抓住，「一段沉重的關係會令人多麼的窒息，真心祝福我們永遠都不要遇到，好嗎？」至於大S和具俊曄結婚後，經紀人透露現在的大S開心多了，也是因為如此，汪小菲才會不斷被激怒，「前夫的不快樂，不該是熙媛的責任。」

汪小菲的砲火也波及小S，他爆猛料向前妻大S叫囂「你妹夫在上海養了好幾個女的，我在台北都見過，個個都是你小嫂子，你妹還來這兒跟我逼逼？她最恨的人就是你！」最後還氣罵「給我從我裝修的房子滾出去」、「你保護不了他們，明天我去，我保護！」但不知是否意識到不妥，隨後又刪文，網友則準備看好戲，虧他趕快來台灣把床墊搬回去。

汪說，「徐熙娣，你就踩著你姊的人血饅頭上位，她不好你老開心了，我就是你最想看到的，你自己過得不好就整你姊。惡魔。」還爆料「告訴你你老公幹嘛，就在你們家樓下的會所找姑娘呢？」對於汪小菲的爆料，小S則沒有回應。

大S 汪小菲 具俊曄

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