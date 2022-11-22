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印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

汪小菲拒為大S付電費 酸具俊曄窩囊廢

記者林孟潔、林怡秀／台北22日電
大S(右)與汪小菲離婚後仍紛爭不斷。(取材自微博)
大S(右)與汪小菲離婚後仍紛爭不斷。(取材自微博)

大S去年和前夫汪小菲在法院簽和解筆錄離婚，原以為事件就此落幕，但據傳大S今年3月和韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，汪小菲拒絕支付協議約定的費用逾500萬元(台幣，下同，約16萬美元)，大S以離婚協議為據向法院聲請強制執行獲准，台北地方法院已核發扣押命令，消息曝光後，汪小菲在微博瘋狂暴走，還接連攻擊S媽和小S(徐熙娣)，並放話今天就要到台灣，有網友擔心他的精神狀態，他也直言「我崩潰了」，和前妻恩怨再次浮上檯面。

前妻大S追討500萬此舉徹底惹怒汪小菲，從昨天近午開始，他幾乎每隔1小時就在微博發文，先是秀出過去1年的匯款紀錄，狠嗆「這是真實的，我過去一年為了家人，這個家，所付出的費用」，認為「他們結婚了，我XX的不想再給這個家付電費了！司機、阿姨都是我在開工資，生活，一分没少。」接著再罵「那個家4個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬台幣房貸我付，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。汪並公開去年11月到本月的開支共4049萬786元，包括每月給大S家用費100萬元等，其中電費光是7到9月就高達9萬4000多元。

汪罵道，「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還XX的讓我付電費。」疑似在嗆具俊曄，並不滿大S再婚後他還要支付家用。

S媽無奈表示，如果汪小菲覺得很冤，可以自己找大S溝通，「就像他離婚前自己做的那些事，那是他們協調好的，我不想管他們。」暗指兩人會有這樣的協議，是因為汪小菲自知做了什麼才會答應，如今汪又自己反悔，且前親家張蘭還在新聞曝光後，傳了長達半小時罵人語音給S媽，S媽說「對啊，我被氣到不想講話了，講不出來。」嘆息表示這是家務事，清官都難斷。

不料S媽這番話又讓汪小菲抓狂，汪小菲反擊「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了，命是誰救回來的？我母親怎麼你們了？」

大S昨晚也發出聲明，表示從認識汪小菲開始，從沒有傷害過他的身心，對張蘭也是打從內心尊敬，至於離婚原因，她為了汪小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡、好聚好散為離婚理由，並保證此生不出惡言，她也說到做到，她表示，家人們都很期待明天看到爸爸，她想和汪小菲聯絡，無奈遭對方封鎖，以至於她無法在第一時間提醒對方勿情緒性發言而觸法，她願紛爭就此停止。

大S(左)如今已再嫁具俊曄。(圖：VOGUE提供)
大S(左)如今已再嫁具俊曄。(圖：VOGUE提供)
小S(左)與S媽。(圖：金星文創提供)
小S(左)與S媽。(圖：金星文創提供)

汪小菲 大S 具俊曄

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