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徐巧芯、高嘉瑜PK 「愛你」高：跟我比味道還不夠

記者修瑞瑩／台南22日電
台北市議員徐巧芯21日在謝龍介的餐會上，穿著學生制服，現場又唱又跳「愛你」。(記者修瑞瑩／翻攝)
台北市議員徐巧芯21日在謝龍介的餐會上，穿著學生制服，現場又唱又跳「愛你」。(記者修瑞瑩／翻攝)

國民黨台北市議員徐巧芯昨晚在台南市長候選人謝龍介的募款晚會當中又跳又唱，頗受網友好評，而自詡為政治界歌唱開山始祖的立委高嘉瑜今天也馬上到台南PK，選唱同一首「愛你」，她並表示，徐巧芯唱這首歌「味道還不夠」，建議徐可以換歌路，改唱鄧麗君的歌比較好。

高嘉瑜一早到台南，陪同台南市東區市議員候選人蔡筱薇，前往崇德市場掃街拜票。

被問到有沒有關注昨天徐巧芯在晚會中載歌載舞，演唱藝人王心凌的歌曲「愛你」，是否有意要跟她PK，高嘉瑜表示，這首歌已經唱了很多次，大家耳熟能詳，徐巧芯要跟她比「精神可嘉，但是還差了一點」。

高嘉瑜表示，昨天晚上就有人cue她，叫她要出來PK，但是在電視上看了幾秒鐘就沒看，「真的沒什麼看頭，我唱的比較好」。

她表示，主要是自己的音色比較甜美，而且跟王心凌是同個時代的人，而徐巧芯畢竟比較年輕，音色也不同，比起來，味道還不夠，沒有少女那種青春洋溢的感覺，徐巧芯本來就號稱是松山鄧麗君，可能換個歌路會比較好。

高嘉瑜並陪著蔡筱薇一起唱「小薇」，還笑著表示「不要為難別人啦，要跟我唱的一樣好很難」，並說自己的歌藝近期進步很大，「每次一開口連我自己都會嚇一跳，怎麼唱的這麼好聽」，唱歌的水準已經超過專業的歌手。

她並一邊唱，一邊在市場裡面掃街拜票，「在電視上有看過我齁，本人是不是比電視上還漂亮？」，逗得菜市場裡的婆婆媽媽都相當開心。

台南市長候選人謝龍介今晚舉辦募款餐會，台北市議員徐巧芯特地換上學生制服站台力挺，一邊獻唱「愛你」一邊跳舞，許多網友看了直喊「我戀愛了」、「政壇甜心寶貝」，她開玩笑說，「我是美少女戰士，要代替月亮來懲罰民進黨」，並希望大家一起將謝龍介送進台南市政府。

謝龍介今晚舉辦募款餐會，謝說，來賓都要獻唱一首歌，因為來參加的支持者願意出錢出力，所以一定要讓大家值回票價，他們要用健康、快樂的心情改變台南市，台南的未來是愈來愈快樂。

徐巧芯說，換裝學生制服是為了載歌載舞，她練習唱「愛你」練了一天，要帶來歡樂、正面陽光的選舉，替3號謝龍介助選，30年要讓政黨輪替一次。

徐巧芯特地改了2句歌詞，包括「Ho Baby 情話多說一點，『謝龍介票多一點』」、「謝龍介讓我心甘情願 投你！」，並開玩笑指「我是美少女戰士，代替月亮來懲罰民進黨」。

立委高嘉瑜22日到台南踢館，馬上現場又唱又跳「愛你」。(記者修瑞瑩／攝影)
立委高嘉瑜22日到台南踢館，馬上現場又唱又跳「愛你」。(記者修瑞瑩／攝影)

王心凌 民進黨 國民黨

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