拍了40年電影首獲金馬 楊麗音把幼時傷痛化成人生養分

楊麗音走過兒時陰影，悟出一套人生哲學。（記者李政龍／攝影）

拍了快40年電影 ，台灣演員楊麗音今年以「一家子兒咕咕叫」入圍金馬獎最佳女配角，影迷都不敢相信這居然是她第一次被金馬提名，她的大銀幕處女作就是經典名片「兒子的大玩偶」，也因參與這部片，在踏進電影圈之初就跟著中影一大夥人出席過金馬獎頒獎典禮，看到熠熠星光而大開眼界，卻沒想到快40年之後，才終於輪到自己有機會「騎馬」。

楊麗音從劇場演員、歌仔戲裡的丫鬟到侯孝賢、楊德昌等名導電影裡的熟面孔，最大的轉變莫過於加入綜藝節目「連環泡」成為短劇班底，首度嘗到走紅滋味。

楊麗音自認不會演喜劇，直到演出李國修的舞台劇 「沒有『我』的戲」，表現被王偉忠看到，說服她加入「連環泡」，隨著「連環泡」的走紅，節目班底也隨之紅遍全台，紅到她和許效舜、邰智源以「三口組」這個團體出了兩張唱片，演藝版圖更加擴大。

楊麗音（中）參與「連環泡」演出，首度嘗到走紅滋味。左為許效舜、右為邰智源。（本報資料照片）

小時被家暴 傷痕一直留身上

在觀眾眼中，已有如「國民媽媽」的楊麗音，在開朗外表的背後，不諱言曾在成長過程遭父親家暴，自己還曾離家出走，過了一段辛苦的日子。如今過了好幾年，那些傷痛並未消失，仍會在不經意間出現，她形容：「就像有些按鈕被打開了，其實人的身體記憶了很多情緒，你自己都不知道原來這些一直留在身上。」

楊麗音很年輕就打工賺學費，小時候會被酒醉的父親責打，後來父親因違反票據法被帶走，讓她有如在「類單親」的環境下生活，母親忙著工作養家，她就和妹妹把大毛巾當成披風、將身體裹住，開始自演自唱，就像是歌仔戲表演一般，長大後很自然地往戲劇方向走，逐漸成為台灣影視圈的演技派女星，幼時的傷痛，反倒成為改變人生的養分，如果可以，她很想告訴當年的自己：「妳真的很棒，真的很勇敢，這年紀的小孩沒有做到的事情，妳都做到了。」

和父親和解 放下不想再受苦

每個人在世上，都有屬於自己的人生功課，而「父母」、「子女」常常是功課中很重要的部分。曾經因為雙親受到傷痛的小孩，總會在父母年長、自己亦成熟之後，面對「是否和解」這個難題，楊麗音坦言：「我們總是會在文化、傳統觀念的影響之下，覺得自己應該努力與父母和解，其實大家是要真心想和解才和解，若是有被迫的感覺，心裡的不甘願反而會讓和解這件事變得更困難。」

她將心中背負的傷痛比擬為手上捏著石頭，時間久了，手會痠、會僵，何苦讓自己再繼續承受？就算沒辦法放下心中所有芥蒂、心甘情願與父母和解，至少不要再緊握著重擔不放，這樣會好過很多。

照顧好自己 不造成家人負擔

而她的母親現在年紀大了，失智又常常耍賴不運動，行動大不如前，讓她更體會到「把自己照顧好」的重要，她謹記如果能自己動手就自己動手，不要造成身旁人們的負擔，對彼此都好。

至於她在孩子面前，則自認是個「開車有點迷糊、平常在家會要求他們、但似乎不太讓他們害怕的紙老虎媽媽。」她車子裡雖然有兩台GPS導航，卻仍常迷路，小孩都會反問她：「媽，妳確定是這裡嗎？」甚至還要幫她當人體導航，或許因此讓她始終沒辦法變得很威嚴。