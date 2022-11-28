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和大海拚搏12年 他練成「鏢旗魚王」 籲重視海洋保育

記者卜敏正／台東即時報導
楊添盛表示，鏢旗魚非常辛苦，除要掌握技巧，更需經驗累積。（記者卜敏正／翻攝）
楊添盛表示，鏢旗魚非常辛苦，除要掌握技巧，更需經驗累積。（記者卜敏正／翻攝）

台東縣「2022年東海岸旗魚季」成績揭曉，年度最多尾獎、鏢旗魚王，分別是榮吉2號及金年財號漁船，榮吉2號船主楊添盛共鏢得10尾旗魚，他直言13歲學捕魚，近12年才真正開始鏢旗魚，這是辛苦且充滿挑戰的工作，但旗魚近年越來越少了，真的要重視海洋資源保育。

每年11月東北季風起，是台東旗魚最肥美豐腴季節，旗魚是東部海域特有洄游性魚類，台東縣成功鎮新港漁港是旗魚主要漁獲港口，旗魚種類繁多，台東縣府與新港漁會每年舉辦旗魚季活動，除打造「吃旗魚到台東」觀光休閒概念，也要傳承、讓更多人認識鏢旗魚傳統技能。

61歲的楊添盛是成功鎮阿美族人，從事鏢旗魚至今12年，約標了70多尾旗魚，過去鏢旗魚最大尾的約250公斤，他開心表示，今年買了屬於自己的新船，這幾年魚的數量比較少，能鏢到10尾真的很開心。

榮吉2號船主楊添盛這次共鏢得10尾旗魚，但他也提醒海洋資源越來越少，要做好海洋保...
榮吉2號船主楊添盛這次共鏢得10尾旗魚，但他也提醒海洋資源越來越少，要做好海洋保育。（記者卜敏正／攝影）

楊添盛說，因為家中環境不好他很小就跟著父親出海捕魚，13歲那年就到南方澳船上幫忙，除了捕魚抓魚，也幫忙鏢旗魚，但要能站船首鏢旗魚並不是簡單的事，除了必須適應船頭不斷顛簸晃動、站得穩，還要掌握旗魚在水下身影與水面折射落差，他直到12年前才真正獨自站船首鏢魚。

「旗魚越來越少了！」他說，以前漁船出去，1個月可以鏢到20到30尾旗魚，但現在真的感覺越來越少，有時候20多艘船出去，只有1到2艘船能鏢到魚，真的要重視海洋資源保育。

台東縣長饒慶鈴（右一）頒獎給今年旗魚季得獎者。（記者卜敏正／翻攝）
台東縣長饒慶鈴（右一）頒獎給今年旗魚季得獎者。（記者卜敏正／翻攝）

東海岸旗魚季辦理至今已21年，旗魚季鏢旗魚競賽，分為最大尾組和最多尾組，今年計算比賽自10月5日到11月7日，賽期34天，競爭戰況激烈，最終奪冠者於12日晚宴中由縣長饒慶鈴，及農委會副主委陳添壽頒發年度鏢旗魚王、最多尾獎。

鏢旗魚最大尾組第1名金年財號（319公斤）、第2名益泉號（294公斤）、第3名明德號（227公斤）；最多尾組第1名榮吉2號（10尾）、第2名益泉號（9尾）、第3名金隆勝號（6尾）。

台東縣長饒慶鈴（左三）頒獎給今年旗魚季得獎者。（記者卜敏正／翻攝）
台東縣長饒慶鈴（左三）頒獎給今年旗魚季得獎者。（記者卜敏正／翻攝）

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