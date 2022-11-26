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中風四肢癱瘓…74歲退休警不放棄 復健1年已可行走

記者卜敏正／台東即時報導
台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，去年因中風四肢癱瘓，但他不放棄、經過一年復健，如今已恢復八成、可行走。（記者卜敏正／攝影）
台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，去年因中風四肢癱瘓，但他不放棄、經過一年復健，如今已恢復八成、可行走。（記者卜敏正／攝影）

台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，擔任軍警40餘年，退休後也重視養生，沒想到去年11月突然中風倒臥病床，之後行動只能靠輪椅，但徐宏德不向人生逆境低頭，憑藉著不服輸、不放棄毅力，咬緊牙關復健，目前已能像正常人行走，成為榮家復健師範本，激勵參與復健患者。

徐宏德年輕時報國從軍，結束12餘年軍旅生涯後，又轉投擔任人民保母，在基、花、東服務30年才退休，因為人生大半輩子投身軍警，培養出堅毅不拔、自我要求的個性。

徐宏德說，退休後其實會注重養生，希望保有健康身體與家人共享晚年，或許是因為遺傳，去年11月間突發中風了，他全身癱瘓 無法自主，不僅四肢不能動，飲食也只能插鼻胃管，面對突然來的病魔，內心一度灰心沮喪。

「別人能站起來，我也能做到！」他說，或許長期培養的堅韌個性，不願向病魔低頭，他很快重拾正向情緒，他告訴自己「別人可以、我也要做到」，他在醫院的病床上，就以信念催促自我復健，想辦法出力，想辦法起身坐起來10秒鐘，雖然艱辛，但他堅持每日完成醫師建議的復健工作，絕不懈怠。

台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，去年因中風四肢癱瘓，但他不放棄、經過一年復健，如今...
台東馬蘭榮家75歲榮民徐宏德，去年因中風四肢癱瘓，但他不放棄、經過一年復健，如今已恢復八成、可行走。（記者卜敏正／攝影）

徐宏德笑著說，去年底到今年初因為疫情，關在醫院隔離室，他仍強迫自己復健練習，或許上天看見他的努力，從最初坐輪椅，每天復健進步一點點，循序漸進至今，他已經恢復八成，可以不藉任何助行器行走、與常人無異。

徐宏德艱辛但充滿勵志的復健之路，成為馬蘭榮家養護堂與復健室傳奇，護理師及復健師常拿他不向病魔低頭，重新掌握自己人生健康的故事激勵住民，鼓勵身體退化的住民，永不可放棄，要努力為自己健康奮鬥、為自己加油。

退休 中風 疫情

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