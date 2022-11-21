昔抗議天王柯賜海 陳屍北投公園車內

柯賜海往昔以舉牌抗議出名。（本報資料照片）

今天上午8時38分，有人報警，指台北市北投區建國街前山公園籃球場旁有人躺在車內沒有動靜，消防人員到場查看，發現一名男性於車內肢體僵硬，明顯死亡，警方查出死者是66歲的柯賜海，死因仍待後續調查。

柯賜海1990年代因涉及自身官司，常在媒體採訪新聞現場，站在受訪人背後高舉抗議牌，引人注目，因而被封為「抗議天王」，為之聲名大噪。

柯賜海生前抗議花樣多變，令人印象最深的，是他不滿被時任台北市長馬英九 沒收他的牛，2005年12月31日，連跨年晚會主持人侯冠群都模仿柯賜海對馬英九大喊「馬市長，還我牛！」這句話深烙人心。

柯近年罹患帕金森氏症，曾被人目擊出沒在台北陽明山前山公園公共浴室外，疑似就睡在管理室茶水間，消瘦落魄，但他否認住在其內，稱其只是常去泡湯治病。未料竟成為他最終歸處。

柯賜海於2007年因詐欺及偽造文書罪判刑3年3個月，加上家暴、投資糾紛等罪行前科累累。

柯賜海生平愛打官司，例如刑法、組織犯罪防制條例等有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，柯即聲請釋憲。大法官 去年作出釋字第812號解釋，認為相關法條違反比例原則、明顯區隔原則，不合憲法保障人身自由意旨。柯卻認為違憲理由未論及人民有權拒絕工作等，又聲請釋憲，大法官裁定不受理。

據了解，柯已經罹患帕金森氏症十多年了，因生病使得體態消瘦，樣貌衰老憔悴。8年多前，他娶了小他31歲的第三任妻子，並生了一個兒子「皮皮」。