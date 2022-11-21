我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

昔抗議天王柯賜海 陳屍北投公園車內

台灣新聞組／台北21日電
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。（本報資料照片）
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。（本報資料照片）

今天上午8時38分，有人報警，指台北市北投區建國街前山公園籃球場旁有人躺在車內沒有動靜，消防人員到場查看，發現一名男性於車內肢體僵硬，明顯死亡，警方查出死者是66歲的柯賜海，死因仍待後續調查。

柯賜海1990年代因涉及自身官司，常在媒體採訪新聞現場，站在受訪人背後高舉抗議牌，引人注目，因而被封為「抗議天王」，為之聲名大噪。

柯賜海生前抗議花樣多變，令人印象最深的，是他不滿被時任台北市長馬英九沒收他的牛，2005年12月31日，連跨年晚會主持人侯冠群都模仿柯賜海對馬英九大喊「馬市長，還我牛！」這句話深烙人心。

柯近年罹患帕金森氏症，曾被人目擊出沒在台北陽明山前山公園公共浴室外，疑似就睡在管理室茶水間，消瘦落魄，但他否認住在其內，稱其只是常去泡湯治病。未料竟成為他最終歸處。

柯賜海於2007年因詐欺及偽造文書罪判刑3年3個月，加上家暴、投資糾紛等罪行前科累累。

柯賜海生平愛打官司，例如刑法、組織犯罪防制條例等有「強制工作」規定，引發一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，柯即聲請釋憲。大法官去年作出釋字第812號解釋，認為相關法條違反比例原則、明顯區隔原則，不合憲法保障人身自由意旨。柯卻認為違憲理由未論及人民有權拒絕工作等，又聲請釋憲，大法官裁定不受理。

據了解，柯已經罹患帕金森氏症十多年了，因生病使得體態消瘦，樣貌衰老憔悴。8年多前，他娶了小他31歲的第三任妻子，並生了一個兒子「皮皮」。

兩年前有人將柯賜海拄著拐杖的畫面PO上臉書，並指他「錢被前妻小孩分光，晚景淒涼」，還呼籲網友「想救助的人請私LINE」。有媒體得知詢問柯本人，他表示應是遭偷拍後，被人拿來冒名騙捐款，若繼續以他名義招搖撞騙，一定會提告。原來該照片是一位張姓民眾路過，好奇拍下後PO網，但她僅是感嘆，並未提及要求捐款，沒想到卻被有心人士盜用，還加上要求捐款等留言，再轉貼於有2萬多人追蹤的臉書粉專。而臉書粉專負責人原先不知此事，後來有粉絲告知才警覺可能是平台遭人利用，緊急將該PO文刪除、下架。

抗議天王柯賜海生前曾落魄夜宿公園。（本報資料照片）
抗議天王柯賜海生前曾落魄夜宿公園。（本報資料照片）

臉書 馬英九 大法官

上一則

又秀準大三元 魔獸：喜歡台灣不想回家

下一則

新書揭密 抗戰期間日方不斷謀和 宋美齡也投入談判

延伸閱讀

柯賜海過世 「馬英九還我牛」口號響 釋憲法庭留身影

柯賜海過世 「馬英九還我牛」口號響 釋憲法庭留身影
台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內
艾里托大法官 遭爆洩密重大反墮胎案

艾里托大法官 遭爆洩密重大反墮胎案
為梨泰院踩踏引咎？首爾當地警局情報科警官陳屍住處

為梨泰院踩踏引咎？首爾當地警局情報科警官陳屍住處

熱門新聞

陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷