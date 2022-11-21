又秀準大三元 魔獸：喜歡台灣不想回家

桃園永豐雲豹隊霍華德（後）賞給台中太陽隊白薩一記火鍋。(記者侯永全／攝影)

來台掀起「魔獸炫風」的NBA 巨星霍華德（Dwight Howard），昨天第二場出賽又有23分、10助攻、9籃板的「準大三元」數據，但下半場效率明顯不及首節，沒能助隊維持最多14分領先優勢，效力的桃園永豐雲豹隊也以94：103遭台中太陽隊逆轉，沒能在主場1萬5000名爆滿球迷前留下連勝。

霍華德前天在台「處女秀」繳出38分、25籃板和9助攻的驚人數據，助隊克服25分落後，延長賽扳倒中信特攻隊；昨天主場第二戰再吸引滿場球迷，他也以首節獨拿13分回應，且不時舉手鼓動球迷、怒吼帶動士氣，但球隊第二節僅拿19分，下半場也遭限制，讓太陽成逆轉一方。

前天出賽48分鐘的「魔獸」，昨天又上場近43分鐘，36歲的他承認身體還要適應密集的上場時間，且上半場和隊友相撞後感覺到疲勞，但仍想幫助球隊拿下勝利，個人也希望台灣籃球能成長；他數次強調雲豹會漸入佳境，朝總冠軍目標前進，甚至大喊喜歡台灣，他笑說：「我很感謝能到這邊，不想回家了。」

雲豹總教練劉嘉發說，霍華德好勝心強，昨天就算腿撞到，仍主動請纓上陣，之後連續出賽的確會考 量減少「魔獸」上場時間。

霍華德強調雲豹非個人球隊，不想每球都自己出手，對隊友們也很有信心，我想確認可以幫助到他們，學習隊友打球習性，去相信隊友，期待看到他們成長。」

雲豹昨天雖吞敗，「魔獸」帶起的炫風影響仍大，雲豹主場首日商品銷售達台幣220萬元（約7萬美元），昨天包括郭台銘 全家和「館長」陳之漢都是座上賓。雲豹主場國體大的籃球隊教練桑茂森昨天親自見證「魔獸」身手，他透露從沒看過自家球場如此熱鬧，球賽的整體氛圍更是許多國際賽也難以超越。

霍華德也帶動客場票房，雲豹周日作客太陽的門票早已售罄，台中太陽總經理汪蔚傑形容霍華德就像「神」降臨T1聯盟，帶動整個台灣籃壇的知名度和能見度。