我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

又秀準大三元 魔獸：喜歡台灣不想回家

記者曾思儒／桃園21日電
桃園永豐雲豹隊霍華德（後）賞給台中太陽隊白薩一記火鍋。(記者侯永全／攝影)
桃園永豐雲豹隊霍華德（後）賞給台中太陽隊白薩一記火鍋。(記者侯永全／攝影)

來台掀起「魔獸炫風」的NBA巨星霍華德（Dwight Howard），昨天第二場出賽又有23分、10助攻、9籃板的「準大三元」數據，但下半場效率明顯不及首節，沒能助隊維持最多14分領先優勢，效力的桃園永豐雲豹隊也以94：103遭台中太陽隊逆轉，沒能在主場1萬5000名爆滿球迷前留下連勝。

霍華德前天在台「處女秀」繳出38分、25籃板和9助攻的驚人數據，助隊克服25分落後，延長賽扳倒中信特攻隊；昨天主場第二戰再吸引滿場球迷，他也以首節獨拿13分回應，且不時舉手鼓動球迷、怒吼帶動士氣，但球隊第二節僅拿19分，下半場也遭限制，讓太陽成逆轉一方。

前天出賽48分鐘的「魔獸」，昨天又上場近43分鐘，36歲的他承認身體還要適應密集的上場時間，且上半場和隊友相撞後感覺到疲勞，但仍想幫助球隊拿下勝利，個人也希望台灣籃球能成長；他數次強調雲豹會漸入佳境，朝總冠軍目標前進，甚至大喊喜歡台灣，他笑說：「我很感謝能到這邊，不想回家了。」

雲豹總教練劉嘉發說，霍華德好勝心強，昨天就算腿撞到，仍主動請纓上陣，之後連續出賽的確會考量減少「魔獸」上場時間。

霍華德強調雲豹非個人球隊，不想每球都自己出手，對隊友們也很有信心，我想確認可以幫助到他們，學習隊友打球習性，去相信隊友，期待看到他們成長。」

雲豹昨天雖吞敗，「魔獸」帶起的炫風影響仍大，雲豹主場首日商品銷售達台幣220萬元（約7萬美元），昨天包括郭台銘全家和「館長」陳之漢都是座上賓。雲豹主場國體大的籃球隊教練桑茂森昨天親自見證「魔獸」身手，他透露從沒看過自家球場如此熱鬧，球賽的整體氛圍更是許多國際賽也難以超越。

霍華德也帶動客場票房，雲豹周日作客太陽的門票早已售罄，台中太陽總經理汪蔚傑形容霍華德就像「神」降臨T1聯盟，帶動整個台灣籃壇的知名度和能見度。

郭台銘 會考 NBA

上一則

團團做成標本？入土為安？ 園方粉絲不同調

下一則

昔抗議天王柯賜海 陳屍北投公園車內

延伸閱讀

「準大三元」逆轉秀 魔獸首戰美技連發

「準大三元」逆轉秀 魔獸首戰美技連發
世足賽／南韓20年前拚進4強 亞洲球隊最大奇蹟太難超越

世足賽／南韓20年前拚進4強 亞洲球隊最大奇蹟太難超越
NBA／「飆風玫瑰」羅斯恐被交易？ 台網友：快來

NBA／「飆風玫瑰」羅斯恐被交易？ 台網友：快來
籃球／霍華德台灣首戰好表現 美媒：可能吸引NBA關注

籃球／霍華德台灣首戰好表現 美媒：可能吸引NBA關注

熱門新聞

陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷