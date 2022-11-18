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「腦下垂體功能已死」 陳文茜曝臥床吸氧 自認比泥土強壯

記者林怡秀／台北18日電
陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）
陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

資深媒體人陳文茜三年前罹患肺腺癌，雖手術成功，但身體狀況已大不如前，她16日在臉書透露最新病況，坦言多數時刻都很虛弱，「下肢末端血管會破裂，白腿變花旦。心跳不必遇見心愛的人，即『大鹿亂撞』。即使經常臥床，吸著氧，兩個鼻孔放製氧氣，挺像老人院垂亡之人」，不過只要身體狀況允許，她還是堅持繼續工作。

陳文茜不諱言自己生了重病，但只要一口氣還在，腦袋還清楚，她就會告訴自己要努力工作，「現在，不過是立願寫一本『全球化逆轉』主題的書籍，寫完一篇文章，一氣呵成，兩小時2100字；三小時，3400字，我的腦下垂體功能已死，不分泌該活命的腺素；卻不知道從那個區塊鏈開始分泌『自我吹噓』的激素。」她認為，泥土尚可發芽，她自認比泥土強壯，「我還沒有死去，我還可以感受到每日的閃耀，從國際大事，到生活小事，到一枝花，到一抹陽光。夢中穿越的閃耀，更將我帶到某個更遠的地方」，可看出她對工作有多熱愛。

據了解，陳文茜2019年被診斷出肺腺癌初期，後來動手術切除腫瘤，但術後身體狀況依舊不佳，為了休養她搬到台中居住，先前她自曝跟蔡琴通電話聊病情，表示：「我的血壓可以高達150，也可以突然降低至89-60，頭昏腦脹」，過去以睿智形象著稱的她，還多了失憶症，一度忘記曾給過蔡琴的讚賞話語。

對於陳文茜的發文，好友侯佩岑回應：「姊，只想抱妳！」、「世界很美，因為有妳…」，陳文茜回：「親愛的，妳好嗎？平安健康」，侯佩岑再說：「姊姊，妳好嗎？是妹妹該主動問候妳才對…都還深刻記得第一次見到文茜姊的情景、心跳、溫度，和咖啡廳的香味～非常想念妳～真心祈求姊姊平安喜樂每一天」。

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