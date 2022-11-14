我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

NBA追星戰 台中太陽相中前綠衫軍湯瑪斯

台灣新聞組／台中14日電
傳出台中太陽積極爭取「矮湯」湯瑪斯加入。 (路透)
傳出台中太陽積極爭取「矮湯」湯瑪斯加入。 (路透)

桃園雲豹隊引爆台灣籃壇震撼彈，簽下前NBA明星球員哈沃德之後，也掀起T1聯盟球隊的追星大戰，昨天台鋼獵鷹教練劉孟竹喊出球隊要爭取「甜瓜」安東尼加盟外，也盛傳台中太陽隊積極爭取「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）和史蒂芬生（Lance Stephenson）加入，據球隊經理汪蔚傑表示，目前正等待他的回應。

現年33歲的湯瑪斯，在NBA還算是中生代的球員，只有175公分的他，主要在2015-16及2016-2017兩個球季在「綠衫軍」塞爾蒂克打出名號，其中16-17球季平均打出28.9分、5.9次助攻的驚人數據，也助球隊該年打進季後賽東區冠軍戰，可惜輸給由詹姆斯領軍的騎士隊，而無緣總冠軍戰。該年的表現讓「矮湯」成名，但之後轉效騎士、湖人均是「雷聲大、雨點小」，後來變成浪人球員，輾轉投效各隊，上季更打了三支球隊，湖人、獨行俠最後落腳黃蜂，表現不盡理想，本季尚未有落腳處。個人生涯平均17.7分、4.8助攻。

32歲的後衛史蒂芬生，在2010年選秀於第2輪第40順位被印第安納溜馬選中，儘管生涯前兩個賽季並沒有太多發揮空間，但球風全能的他，在職業生涯的第3個賽季後就在溜馬取得先發地位，後來效力的幾支球隊發揮空間不如在溜馬時期，個人數據逐年下滑，成為聯盟浪人，還在2019年宣布轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），直到2021年才重返NBA舞台。

台中太陽隊經理汪蔚傑表示，已與湯瑪斯洽談大約一個月，雙方相當融洽，甚至日前還與他親自通電，合約、價碼都給對方，就等待對方回應，而條件桃園雲豹隊哈沃德差不多。

NBA 湖人 季後賽

上一則

蔣萬安當年險被石舫亘分手 學長江啟臣勸和

下一則

桃園市長選舉封關民調 張善政、鄭運鵬緊咬

延伸閱讀

足球／C羅稱遭曼聯背叛「球團高層企圖將我趕出球隊」

足球／C羅稱遭曼聯背叛「球團高層企圖將我趕出球隊」
NBA湖人隊「感恩季」送暖 都有哪些知名球星參與？

NBA湖人隊「感恩季」送暖 都有哪些知名球星參與？
NBA追星大戰開打 傳台中太陽隊爭取「矮湯」湯瑪斯

NBA追星大戰開打 傳台中太陽隊爭取「矮湯」湯瑪斯
NBA球星霍華德增台灣能見度 獵鷹接洽「甜瓜」安東尼

NBA球星霍華德增台灣能見度 獵鷹接洽「甜瓜」安東尼

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
北市議員徐巧芯在臉書上再貼出民進黨候選人陳時中牽著一名女性的照片。圖／徐巧芯臉書

徐巧芯秀餐會照 批陳時中微醺摟人妻 對方老公就在旁邊

2022-11-06 13:46
今年10月3日舉行公共電視Taiwan Plus頻道開播記者會，TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。記者曾原信／攝影

TaiwanPlus遭中國蘋果下架 台文化部：在害怕什麼

2022-11-11 15:56

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助