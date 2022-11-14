NBA追星戰 台中太陽相中前綠衫軍湯瑪斯

傳出台中太陽積極爭取「矮湯」湯瑪斯加入。 (路透)

桃園雲豹隊引爆台灣籃壇震撼彈，簽下前NBA 明星球員哈沃德之後，也掀起T1聯盟球隊的追星大戰，昨天台鋼獵鷹教練劉孟竹喊出球隊要爭取「甜瓜」安東尼加盟外，也盛傳台中太陽隊積極爭取「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）和史蒂芬生（Lance Stephenson）加入，據球隊經理汪蔚傑表示，目前正等待他的回應。

現年33歲的湯瑪斯，在NBA還算是中生代的球員，只有175公分的他，主要在2015-16及2016-2017兩個球季在「綠衫軍」塞爾蒂克打出名號，其中16-17球季平均打出28.9分、5.9次助攻的驚人數據，也助球隊該年打進季後賽 東區冠軍戰，可惜輸給由詹姆斯領軍的騎士隊，而無緣總冠軍戰。該年的表現讓「矮湯」成名，但之後轉效騎士、湖人 均是「雷聲大、雨點小」，後來變成浪人球員，輾轉投效各隊，上季更打了三支球隊，湖人、獨行俠最後落腳黃蜂，表現不盡理想，本季尚未有落腳處。個人生涯平均17.7分、4.8助攻。

32歲的後衛史蒂芬生，在2010年選秀於第2輪第40順位被印第安納溜馬選中，儘管生涯前兩個賽季並沒有太多發揮空間，但球風全能的他，在職業生涯的第3個賽季後就在溜馬取得先發地位，後來效力的幾支球隊發揮空間不如在溜馬時期，個人數據逐年下滑，成為聯盟浪人，還在2019年宣布轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），直到2021年才重返NBA舞台。

台中太陽隊經理汪蔚傑表示，已與湯瑪斯洽談大約一個月，雙方相當融洽，甚至日前還與他親自通電，合約、價碼都給對方，就等待對方回應，而條件桃園雲豹隊哈沃德差不多。