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蔣萬安當年險被石舫亘分手 學長江啟臣勸和

台灣新聞組／台北14日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

選戰倒數計時，北市三腳督全力衝刺選戰，候選人紛紛使出渾身解數吸選票。國民黨巿長候選人蔣萬安也要打起「夫人牌」，下周起蔣萬安的太太石舫亘將帶著還在肚子裡的「三寶」，以「分身」拜票的方式為蔣萬安輔選衝刺選情。

台北市選戰已到最後衝刺關頭，蔣萬安不僅昨天啟動六都合體大造勢、還有19日的北北基桃竹竹苗大造勢，以及選前之夜活動，下周起蔣萬安的太太石舫亘也將加入輔選行程。

蔣萬安夫妻倆在電視節目「台灣啟示錄」接受主持人洪培翔專訪，大談籃球隊學弟愛上啦啦隊學姊，以及蔣萬安赴美留學，兩人遠距戀愛的故事。

石舫亘提到，大學畢業時家裡破產，打亂她的人生計畫，一度有了和蔣萬安分手的念頭，幸好政大外交系的學長開導後，才決定繼續走下去，而這位學長就是前國民黨主席江啟臣

石舫亘說，當時蔣萬安有他的人生路要走，沒想到家裡經濟變故，無法考外交官，必須找工作，加上蔣萬安有人生的進程，有跟江啟臣討論，可能不會常碰面，是不是不要把愛情放在人生的這個時候。

石舫亘表示，江啟臣鼓勵她，說人生就是有關卡要過，現在跟蔣萬安的狀態很穩定，感情很好，其實很多方式改變現在的生活。蔣萬安表示，自己完全不知道當年差點被分手，也不知道江啟臣原來是扮演很重要的角色。

聯合報報導，石舫亘目前已有六、七個月的身孕，但由於之前蔣萬安兩次立委選戰，她都有幫忙拉票，此次她也想以實際行動支持，只是屢屢礙於有孕在身，醫生也交代要多休息，蔣萬安也認為自己可以忙得過來。

不過，選戰倒數最後衝刺，石舫亘不希望缺席，非常希望能在最後關頭能做些什麼，在石舫亘堅持下，蔣萬安已請競辦規畫，石舫亘輔選行程下周起啟動。

幕僚證實，競辦已經在規畫，下周起石舫亘將會以「分身」拜票的方式，替蔣萬安赴各地加強掃街，若有受邀夫妻也不排除一同出席活動。

國民黨台北市長參選人蔣萬安上個月曾偕同太太石舫亘上「少康戰情室」節目，接受主持人...
國民黨台北市長參選人蔣萬安上個月曾偕同太太石舫亘上「少康戰情室」節目，接受主持人趙少康專訪。(圖：蔣萬安辦公室提供)

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